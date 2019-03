Hasta en botes de basura acopian agua

Ciudad Juárez- ¡Ahí viene la pipa! es el grito que alerta a decenas de vecinos de la colonia Puerto Castilla para surtirse de agua, ya que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) dejó de brindarles el servicio desde el pasado lunes al mediodía.

Debido a que no fueron prevenidos sobre el corte masivo en la colonia, los habitantes han tenido que utilizar hasta sus botes de basura para surtirse del líquido.

Ante la presencia de la pipa de la JMAS y la urgencia de dar agua a su familia, Sandra Cruz, de 36 años, tomó su bote grande, lo volteó y dejó caer la basura sobre su patio frontal.

“Pues es que no tenemos nada de agua. Nomás tenemos seis galones y somos cinco personas para usar el agua todo el día. No estábamos para nada preparados. Esta es para el baño, y lo demás es para lavar los trastos y todo”, dijo.

En el piso se observó papel higiénico usado, un bote de leche y algunos desperdicios.

Mientras la pipa pasaba entre las vialidades, vecinos con botes en mano salían de sus hogares. Los niños cargaban pequeños galones, al tiempo que los adultos acarreaban, cargaban y arrastraban botes de 200 litros hasta el camión.

Martha García, de 50 años, cargando en brazos a su sobrina “Monse”, de un año, se apostó en la esquina de la vialidad Puerto Chihuahua. A un lado de su domicilio “invadido”, colocó en fila ocho botes de 20 litros y esperó que pasara la pipa.





Recurren a familiares para obtener agua

“Mire a la niña nada más como anda, no la he podido ni bañar. Nomás le cambio su ropita. Yo no tengo dinero. A la pipa que pase le voy a pedir que me haga el favor”, precisó la mujer.

Los vecinos afectados han tenido que recurrir a sus amigos y familiares para surtirse del líquido. Otros menos afortunados, como José Antonio Hernández Flores, tuvieron que recurrir a tomar agua de las mangueras de gasolineras aledañas.

“Me llevé dos botes de un galón cada uno. De la manguera de la que le echas agua a los carros en la gasolinera me puse a llenarlos. Pa´ pronto me vieron los de la gasolinera y me dijeron que me fuera, que no podía andar surtiéndome de ahí pero pues ni cómo hacerle”, contó.

Los entrevistados concordaban, al momento de quejarse en la JMAS, no se les brindaba un número de reporte: “En eso están”, “Ya van a tener agua en la tarde”, “¿Para qué quiere número de reporte si ya están atendiendo el problema?”, son algunas de las frases que escuchan los vecinos al momento de comunicarse a la descentralizada.

“No nos dan número. A mi nomás me dijeron que más tarde iba a haber agua, y no es cierto. Marqué el miércoles, y el jueves y me salieron con las mismas. Pedí mi número de reporte, pero nomás me dijeron que el agua ya iba a salir”, dijo Mónica Picazo, de 45 años.

Explicó que al momento han comprado agua pero precisó que el salario de la empresa maquiladora en la que trabajan no es suficiente, ya que tienen que destinar hasta el 50 por ciento de éste en el líquido. “Gano mil 200 a la semana, y ya he gastado hasta 600 pesos en agua”, indicó.

Este medio buscó la versión de Jorge Domínguez, presidente de la JMAS, pero no atendió llamadas ni respondió mensajes para expresarse en torno a los hechos que “gota en gota” perjudican cada día más a los habitantes del sector.





[email protected]