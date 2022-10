Hasta el martes, votación para modificar la Ley Cubrebocas

Ciudad Juárez.— La diputada presidenta del Congreso, Adriana Terrazas Porras, informó que hasta el martes 18 de octubre se llevará a cabo la votación para modificar la Ley Cubrebocas. Esto, luego de que el lunes 3 de este mes el Consejo de Salud acordó remover la obligatoriedad de las mascarillas. Sin embargo, señaló, la determinación se publicará en el Periódico Oficial del Estado (POE) cuando se consensúen los cambios.

Consultada, refirió que su divulgación en el POE podría esperarse la próxima semana, o bien, la siguiente. “Se somete a votación el martes”, manifestó la legisladora. Asimismo, la también titular del período ordinario de sesiones resaltó que entre los cambios más importantes que se busca está el dejar a la facultad de autoridades de Salud si será o no preciso retomar los barbijos con base en los indicadores.

Agregó que se pretende modificar el nombre de la ley y hacer que ésta comprenda también la prevención de otras enfermedades de tipo respiratorio ajenas al Covid-19. Puntualizó que de tal manera se prevé que los cubrebocas todavía sean indispensables en múltiples sitios donde puedan existir cargas virales, como en los laboratorios y hospitales. Resaltó que no por ello debe quedar de lado la responsabilidad.

“Será para todas las enfermedades de tipo respiratorio, no nada más SARS-CoV-2. Se quedará abierto también para que la autoridad ya no tenga que someterlo (al Congreso) y sea a consideración del Consejo Estatal de Salud la obligatoriedad de nueva cuenta en caso de que repunten los casos de Covid-19 o surjan, que esperemos que no sea así, nuevas enfermedades de tipo respiratorio”, dijo Terrazas Porras.

El tapabocas, recomendado desde el 2020, adquirió en la entidad el carácter de forzoso el 14 de noviembre de aquel año, luego de una de las más cruentas oleadas. Sin embargo, el pasado día 4 de mayo de 2022 se relajó tal determinación, pero se revirtió el 14 de julio al volverse a elevar los casos. Una vez que la contingencia volvió a mostrar un respiro dejaron de ser indispensables y quedarán a la discreción social.