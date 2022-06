Hasta con dos carreras busca un mejor futuro

Ciudad Juárez.— Con dos carreras, una en Ingeniería Civil y Arquitectura y otra en Ciencias Matemáticas, hace cinco años Jean Katy Francillon decidió salir de Haití debido a la falta de oportunidades laborales que hay en su país, las mismas oportunidades que no ha encontrado en Ciudad Juárez.

Hace dos meses, el haitiano de 30 años de edad, llegó a esta frontera acompañado de Eliezer Geneus, de 23, pero ninguno de los dos ha logrado conseguir trabajo mientras esperan que Estados Unidos les permita cruzar la frontera y solicitar asilo.

“En Haití la vida es muy difícil”, y no hay oportunidades de trabajo, narró el migrante quien desde hace dos meses vive en uno de los dos únicos albergues que cobran alojamiento en Ciudad Juárez, por lo que destacó la necesidad de conseguir un empleo para pagar los 200 pesos semanales que le cobran, más la alimentación.

Desde hace tres semanas, Jean Katy y Eliezer acuden al comunitario “Casa Betania”, de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, y así se ahorran los lunes, miércoles y viernes el gasto de la alimentación, dijeron agradecidos mientras narraban que sólo buscan lograr una mejor vida.

“Estos trabajos son míos… me gustaría hacer una maestría”, compartió el isleño al mostrar las imágenes que guarda en su celular de proyectos arquitectónicos de casas y edificios realizados por él.

“Tengo mucha aptitud, me gusta estudiar, pero es difícil en mi país; sin embargo, nunca me he desanimado. Quiero llegar a Estados Unidos y sacar mis licencias (para trabajar) ya que ahí es diferente, quiero hacer una maestría, ya el futuro dirá el resto”, dijo el hombre cuya lengua materna es el criollo y su segundo idioma es el francés, pero que ya aprende el español.

Ambos pasaron por diez países antes de llegar a México, el cual cruzaron para arribar hasta esta frontera, en donde pensaron que podían trabajar, lo cual no han logrado, lamentaron. Por ello, los dos amigos esperan que Estados Unidos abra su frontera a los migrantes para poder llegar a San Diego.

Según estadísticas oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), durante todo el año fiscal 2020 (de octubre de 2019 a septiembre de 2020) 12 haitianos cruzaron la frontera por el Sector El Paso.

En el año fiscal 2021 (de octubre de 2020 a septiembre de 2021) el número incrementó a 4 mil 378, de los cuales 1 mil 195 fueron expulsados bajo el Título 42; mientras que durante los primeros seis meses del año fiscal 2022, fueron aprehendidos 8 mil 486 haitianos, 2 mil 347 de los cuales fueron devueltos a su país sin la oportunidad de solicitar asilo.

Y aunque no existe una cifra oficial, autoridades y organizaciones civiles estiman que actualmente permanecen en esta ciudad cerca de mil haitianos.

Conózcalo

Nombre: Jean Katy Francillon

Edad: 30 años

Nacionalidad: Haitiana

Estudios: Ingeniería Civil y Arquitectura y Ciencias Matemáticas

Lengua: criollo, segundo idioma francés y aprende español