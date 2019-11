Hasta 7 horas esperan para recibir su beca

Ciudad Juárez— Hasta siete horas, en medio de tumultos tuvieron que esperar los estudiantes de los diferentes planteles del Colegio de Bachilleres en esta ciudad para poder recibir el segundo pago de la beca de Bienestar Benito Juárez.

La situación se debió a que, a diferencia de la entrega anterior, todos los planteles fueron concentrados en las instalaciones del gimnasio de Bachilleres durante miércoles y jueves, además de la mala organización que denunciaron estudiantes y padres de familia, lo cual hizo que pese a las horas de espera, muchos estudiantes no pudieran recogerla.

Indicaron que incluso observaron a adolescentes que tuvieron que ser sacadas del lugar a punto de desmayarse.

“A los del plantel 7 los citaron a la 1:00 de la tarde y los dejaron salir a las 12:30 por lo mismo. Para entrar era un lío, los dejé en la puerta que está por la Panamericana, el estacionamiento ya estaba lleno y la gente se estaba estacionando en el camellón, mi hija salió como a las 6:00 de la tarde, pero del 7 pararon en la letra C y siguieron con el 16 y como para las 7:30 de la tarde todavía no terminaban con los del 16. Todavía tenían a los demás del 7 y les dijeron que si querían esperarse hasta la hora que fueran a acabar o que a los que se quisieran retirar se los iban a entregar el día 3 en el plantel. A los del 7 y los demás que podían ir el 4, 5 y 6 a las oficinas de Bienestar”, mencionó Miriam Medina, madre de dos estudiantes.

Dijo que además, ambos jóvenes les dijeron que no estaban en la lista, pese a que ya les entregaron la primera parte de la beca, es decir, ya son beneficiarios del programa.

Luz, otra de las estudiantes del plantel 7, dijo que ella acudió el miércoles y permaneció en el lugar desde las 2:00 de la tarde hasta las 9:40 de la noche.

“Hubo mucha desorganización y como que no atendían bien a los estudiantes. Sí recogí la beca porque decidí quedarme, si no la tendría que recoger ya hasta el sábado pero pues iba a ser la misma porque iba a haber más gente. Cuando estábamos en la explanada no se podía ni respirar por toda la aglomeración de personas y olía muy sofocado, había una muchachita embarazada que se sintió mal”, mencionó.

Dijo que la vez anterior fue totalmente diferente, ya que los citaron a las 8:00 de la mañana, terminaron con un plantel y siguieron con otro, además de que los bajaban de las gradas por letra y ahora los bajaron a todos a la explanada aunque no cupieran.

“Yo llegué a las 8:00 y salí a las 12:30, sí fue pesado, estresante y con mucha hambre, y luego estamos a final de semestre, cuando más se junta todo”, comentó Jesús Manuel, quien acudió ayer jueves a recoger la beca.

“Llegamos desde las 7:30, son las 12:00 y acabamos de salir, no habíamos desayunado, hubieran puesto matutino y vespertino para que nos fuéramos acomodando como la vez pasada porque la vez pasada fue como una hora, máximo dos”, agregó Alejandro, estudiante beneficiado.

Eduardo Limón Alonso, coordinador de Cobach en la Zona Norte, explicó que la organización de la entrega fue a cargo de Becas Benito Juárez del Gobierno federal y que el Cobach sólo coadyuvó con lo que se le solicitó, que fueron las instalaciones del gimnasio y personal para atender a los alumnos.

Mencionó que incluso, debido al retraso en la entrega, hubo personal del Cobach que laboró fuera del horario de trabajo.

“La entrega propiamente es responsabilidad de Becas Benito Juárez, ellos se encargan de la captura de toda la información, nosotros somos apoyo y efectivamente ellos no calcularon la situación, ellos nos pidieron citar los planteles y desafortunadamente se puso muy lenta la entrega y la captura”, comentó.

Dijo que la explicación que le dio la dependencia es que implementaron un nuevo instrumento digital para la captura, lo cual fue lento, además de que sólo contaron con 25 equipos que les enviaron de la Ciudad de México, los cuales no dieron abasto, a diferencia de la vez anterior, cuando los servidores de la nación lo hicieron a través de sus propios teléfonos celulares.