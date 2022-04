Hartos por tantos robos, vecinos se organizan

Ciudad Juárez.— Asolados por los robos constantes en sus viviendas, vecinos organizados de la colonia Jardines de Roma lanzaron un ultimátum a ladrones: o abandonan la colonia o van a actuar contra ellos. La medida desesperada la asumen ante la ausencia de una seguridad pública, afirmaron.

“Hemos pedido la ayuda a Seguridad Pública y los policías no hacen nada, creemos que los encubren. Esta situación ya es muy seria y estamos cansados, le pedimos al alcalde Cruz Pérez Cuéllar su intervención directa y si no van a intervenir aquí, van a ser responsables hasta de asesinatos”, advirtieron ayer los colonos entrevistados.

Jardines de Roma es uno de los muchos fraccionamientos construidos en el suroriente de la ciudad y se encuentra situado a un lado de una zona habitacional abandonada en pleno proceso de desarrollo, lo que complica la seguridad, ya que son cientos de casas en obra negra que sirven de guarida de maleantes.

Entrevistados ayer al mediodía en medio de una junta vecinal, los afectados expusieron a El Diario su hartazgo ante los robos contra viviendas que han sufrido.

Como probables responsables señalan a los integrantes de banda que radica en la misma colonia.

Por su seguridad, los colonos optaron por implementar rondines las 24 horas y durante el pasado fin de semana realizaron tres arrestos ciudadanos.

Pero, lamentaron, las personas salieron en menos de 48 horas y los elementos de la Policía municipal, en un abierto proteccionismo hacia los detenidos, se negaron a proporcionar los datos generales de uno de ellos, por lo que fue imposible interponer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Distrito Zona Norte.

“Nosotros vamos a cuidar nuestro patrimonio, nuestras mujeres y nuestras familias, ya nos amenazaron de muerte por denunciar públicamente esto, nos dijeron que nos van a ‘levantar’ en los rondines pero no les tenemos miedo, ni de morir ni de matar en nuestra defensa”, advirtieron hombres y mujeres.

Otra medida implementada fue un “toque de queda”. Los colonos están patrullando el fraccionamiento para que las mujeres y hombres que regresan a sus casas después de trabajar de la maquila puedan caminar seguros, por lo que así evitarán que los ladrones intercepten y asalten a las y los obreros con cuchillos.

Hasta el momento, ni la Secretaría de Seguridad Pública Municipal la Policía estatal o la Guardia Nacional han emitido un posicionamiento ante el grito de auxilio lanzado por las casi 200 familias representadas en el comité vecinal en formación.

“Sólo queremos vivir seguros”, vecinos

Con más de cinco años radicando en la vivienda que adquirió con su crédito de Infonavit, obtenido por medio de su trabajo en la maquiladora, María dijo que cuando compró su casa en el fraccionamiento Jardines de Roma lo que más le gustaba era la caseta de seguridad y que era casi privado.

Fueron construidas dos escuelas, un preescolar y una primaria. Relativamente se encuentra cerca la Ciudad Universitaria y sus hijos podrían entrar a las extensiones de la Universidad Autónoma de Juárez o el Tecnológico de Juárez; también tenían opciones para preparatoria, por lo que el futuro se vislumbrada prometedor.

Sin embargo, a un lado del fraccionamiento una empresa constructora abandonó la edificación de un fraccionamiento y no fue concluida la barda perimetral: la zona habitacional quedó abierta y expuesta, fracasando la oferta de un fraccionamiento con acceso controlado.

La distancia fue otro factor que incidió en la salida de los propietarios de las casas y mucho antes de la pandemia las casas empezaron a ser abandonadas, lo que favoreció invasiones o arrendamientos.

Aun así, los vecinos han trabajado en su colonia. Poco a poco están reparando el alumbrado público, han trabajado en la limpieza del parque y de unas semanas a acá están organizándose por su seguridad, luego de las pérdidas sufridas a causa de los robos contra viviendas.

Este delito también ha afectado al Jardín de Niños Teotihuacán y la primaria Laurencio Gallegos, que incluso no han logrado regresar a clases presenciales por los daños sufridos durante los atracos perpetrados en su contra.

El fraccionamiento cuenta con un centro comunitario que es administrado por el anterior comité de vecinos, al que han desconocido por la falta de interés en la gestión de servicios públicos.

“La problemática con los robos es extrema, se meten a robar todo, las ventanas con sus protecciones las quitan y se llevan todo, acaban con la casa. Nosotros ya estamos cansados de lo que está pasando aquí y nos armamos un comité para dar rondines en el fraccionamiento para evitar que lleguen a las casas, y ayer tuvimos un problema porque nos amenazaron los ladrones y frente a la patrulla que vino”, dijo una de las afectadas.

A ella le advirtieron los ladrones que la iban a sacar del fraccionamiento por organizar a los vecinos.

“La amenaza contra mí fue ésa, contra los vecinos es de que los que participen en los rondines los van a levantar y nos están amagando para que no levantemos la voz, pero ya no nos vamos a dejar y por eso queremos que el alcalde sepa esta situación, porque las patrullas sólo vienen cuando les hablamos y dos horas después de que pasó algo”, se quejó.

Fueron los policías los que recomendaron a los vecinos a realizar arrestos ciudadanos.

“Nosotros hemos hecho tres arrestos, los agarramos con objetos robados y no los golpeamos ni les hicimos nada, pero ellos ya salieron, ya andan aquí. Los policías no nos están respondiendo y esta banda nos dice que tienen contacto con ellos y ya confirmamos que es así, si no ¿cómo es posible que no hagan nada?”, expusieron los vecinos.

“Queremos que el alcalde venga, lo invitamos a que vea cómo estamos enfrentando esta situación, que se entere de nuestros problemas, porque si no hacen algo aquí va a pasar una desgracia, o nos matan o los matamos, porque la policía nunca actuó”, dijeron los vecinos reunidos.

Desde ayer empezaron a comprar lámparas para iluminar la calle durante el patrullaje, y después de las 11:00 de la noche van a impedir que las personas anden fuera de sus casas en espera de los trabajadores de maquila, a los que acompañarán a sus casas para evitar que los asalten, advirtieron.

