Hartan a vecinos 'regalos' de carne podrida en la calle

Ciudad Juárez.- Entre los huizaches en flor personas desconocidas arrojaron decenas de bolsas de plástico con desperdicios de productos cárnicos que, debido al calor, ya están en proceso de descomposición y generan fétidos olores.

Vecinos de El Barreal pidieron apoyo para hacer público este hecho, al asegurar que no es la primera vez que observan a personas arrojar los desperdicios.

Las bolsas fueron arrojadas frente a la banqueta de la barda perimetral de Ferromex, en una calle contigua al eje vial Juan Gabriel.

“Vimos a persona que ha arrojado los paquetes y le gritamos que no fuera cochino, pero se fue. Hay bolsas que vienen en cajas de Bachoco y paramos una camioneta de esa empresa y nos dijeron que no tenían nada que ver, que ellos creen que es una carnicería que no tiene la forma de deshacerse de sus restos y pos esos los tiran a la calle”, explicó Mario, el vecino quejoso.

El olor que emana de las bolsas es insoportable y no podemos hacer nada, dijo el vecino que dijo ignorar a qué autoridad denunciar este hecho y que recoja los desperdicios.