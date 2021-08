Harán tarea en equipo

El próximo retorno a las aulas de los estudiantes de nivel básico de la entidad será bajo un esquema flexible en el que tanto el personal educativo como los padres de familia o tutores decidirán el formato bajo el cual trabajarán, lo único seguro es que no será un regreso a clases como el que se conocía antes de marzo de 2020, informó el titular de la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) Carlos Herrera González.

Si bien las actividades educativas del ciclo escolar 2021-2022 arrancarán por medio de un sistema escalonado bajo el modelo de los Centros de Asesoría y Seguimiento Académico (CASA), a partir de las condiciones de cada plantel se decidirá con qué porcentaje de estudiantes se trabajará y si asistirán de acuerdo al grado al que pertenecen o sólo la mitad de un grupo e incluso por apellido, explicó.

El inicio del ciclo escolar 2021-2022 será mediante CASA de forma presencial no regular y escalonada: podrá haber un aforo del 50 por ciento de estudiantes por cada grupo del centro escolar los lunes y miércoles y el resto asistirá los martes y jueves, porque los viernes serán dedicados a cursos extraordinarios de recuperación conforme a los planes de atención al rezago educativo.

Sin embargo, este sólo será un formato con el que las escuelas podrán trabajar, por lo que de acuerdo con las condiciones de cada plantel y la disponibilidad de los padres de familia o tutores el número de estudiantes podría ser menor e incluso organizarse su asistencia bajo otro esquema, explicó el secretario Herrera González.

“Habrá esta flexibilidad, pero lo que es un hecho es que el regreso a clases presenciales es un paso que ya hay que dar con todos los controles y con todos los cuidados que le he expresado”, dijo. Además explicó que en el caso de quienes no deseen incorporarse al sistema de clases presenciales no regulares podrán asistir los viernes para tener contacto con sus docentes.

Independientemente de la manera en que cada plantel trabaje a partir del próximo 30 de agosto, marcado en el calendario escolar como el inicio de clases, durante las clases escalonadas habrá diversos protocolos sanitarios a seguir: sesiones de 45 minutos con intervalos de 20 entre cada una a fin de realizar actividades de higiene. En el caso de preescolar estarán permitidas hasta tres sesiones por grupo, para primaria serán cinco y para secundaria podrán ser hasta siete.

En caso de que las condiciones epidemiológicas cambien habrá una suspensión de las actividades académicas escalonadas y se pasará a asesorías en los CASA donde el aforo máximo será de 120 estudiantes por escuela y 10 por grupo, de igual forma el tiempo será de 45 minutos por asesoría y 20 minutos alternados para higiene de las instalaciones; sin embargo, se tratará de clases cuyo objetivo será la atención prioritaria de estudiantes con comunicación intermitente o inexistente, informó la SEyD al dar a conocer los lineamientos operativos del próximo ciclo escolar. (Alejandra Gómez / El Diario)

