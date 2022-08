Harán rastreo en el Valle en busca de sus familiares

Ciudad Juárez.— Sin datos relevantes que les permitan localizar a sus seres queridos, las familias de Luis Miguel Lozano Vargas y Antonio Jared Salazar Lomelí contemplan rastrear la zona del Valle de Juárez hasta encontrarlos.

Las familias temen que los cuerpos de dos hombres, encontrados entre el domingo y el lunes en el ejido San Isidro de este municipio, sean de las víctimas reportadas como desaparecidas.

Mientras, la Fiscalía de Distrito Norte dio a conocer, a través del área de Comunicación Social, que los cadáveres permanecen oficialmente en calidad de desconocidos.

“Los cuerpos que se encontraron en San Isidro y en la carretera Juárez-Porvenir no han sido identificados oficialmente”, dijo ayer Óscar Márquez, vocero de la Fiscalía.

El registro de hechos de personas ausentes en Juárez muestra que del 1 de septiembre al 29 de agosto han sido reportadas como ausentes 834 personas, de las cuales 428 permanecen sin ser localizadas.

De las 406 personas encontradas, 50 fueron asesinadas y 356 estaban con vida, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Afuera de la Fiscalía de Distrito Norte, donde fue entrevistado el hermano de Luis Miguel, la familia esperaba a otro hermano que estaba solicitando información sobre los cuerpos localizados en el ejido San Isidro.

“Yo recibí un mensaje del teléfono (633) 123-2975, de ese número me amenazaron. Me dijeron que no nos metiéramos para el Valle”, dijo atemorizado.

Luis Miguel Lozano Vargas y Antonio Jared Salazar Lomelí viajaban en un vehículo Chrysler 300.

En la cajuela de la unidad llevaban una lavadora que habían reparado y llevaban a un domicilio de Práxedis G. Guerrero para instalarla, dijo el entrevistado.

Lozano Vargas tiene un negocio de reparación y venta de lavadoras, Salazar Lomelí es empleado y juntos viajaban al poblado fronterizo para concluir el trabajo para el cual fueron contratados.

“Mi hermano no tiene problemas con nadie, es una persona trabajadora. De lo que sabemos de Antonio Jared es que tenía entre siete y ocho meses trabajando en el taller y no sabemos que tuviera problemas con alguien más; su esposa nos dijo que tenía una acusación por violencia familiar”, dijo el hermano de Luis Miguel, que solicitó la reserva de su nombre.

La familia Lozano Vargas, como muchas otras que se enfrentan a la desaparición de su ser querido, difundió en redes sociales y medios de comunicación sus teléfonos celulares para que aquellas personas que tuvieran información sobre el paradero de ambos trabajadores se las hicieran llegar.

Sin embargo, desde que hicieron públicos los números han recibido llamadas en falso, amenazas y hasta intentos de extorsión.

Y aunque ambos hombres desaparecieron desde el viernes, fue hasta el domingo después de las 16:00 horas que la FGE hizo públicas las búsquedas.

Las familias se están organizando para acudir a las comunidades ejidales de El Valle para hacer una pega de las pesquisas, en las cuales ya se encuentran los teléfonos de la institución.

“Ya no sabemos qué más hacer”, dijo el hermano.

Como se informó, esa región es motivo de disputa entre integrantes de grupos delictivos. En la zona se ha impuesto una mayor vigilancia incluso con drones para evitar la presencia de rivales.

La extensa zona, frontera con Fabens, Texas, registra más de 30 personas reportadas como ausentes y ha sido escenario de hechos violentos.

Tanto Guadalupe como Práxedis G. Guerrero carecen de seguridad pública municipal desde el 2015, tras ser asesinados los agentes preventivos.

Actualmente, la Guardia Nacional mantiene un punto de revisión a la altura del kilómetro 33 de la carretera Juárez-Porvenir. Ayer pobladores se quejaron de que los elementos estaban solicitando licencia de manejo y los documentos que acreditaran la propiedad de los vehículos que transitaban, lo que provocó enojo por asumir funciones que no son de su competencia.

La vigilancia del territorio contiguo a Juárez está a cargo del Ejército Mexicano.