Harán maratón de tatuajes en beneficio de niño con leucemia

A la edad de tres años Gibrán Santiago Avitia Reyes fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, y a pocas semanas de cumplir 5 años de edad, su madre sigue en la lucha para que el pequeño Santi pueda vencer este padecimiento y logre todos sus sueños.

El menor es atendido en el Hospital Infantil de Especialidades, donde debe 47 unidades de sangre, y en ocasiones los gastos se incrementan por la compra de medicamentos y suplementos alimenticios especiales que debe consumir.

Por ello este domingo 2 de junio se suma al esfuerzo el estudio de tatuajes Solid Works Body Art, para una vez más armar el “Flash Tattoos” o maratón de tatuajes en beneficio de Santi.

“Ya tenemos apenas un añito con esta lucha que nos ha dado altas y bajas, más bajas que altas porque sí nos hemos atrasado bastante en su tratamiento ya que a veces sale bien y a veces le faltan plaquetas, a veces le falta sangre y hemos estado como en una rueda de la fortuna, a veces arriba y otras abajo”, comentó Cristal Viridiana Reyes, madre del niño.

La entrevistada explicó que cada miércoles asisten al HIES para que pueda recibir su quimioterapia, y resaltó que antes debía tomarla tres o hasta cuatro veces a la semana, en ocasiones era internado y todavía puede variar cuando sus plaquetas son muy bajas.

Narró que el año pasado se hizo un evento de lucha libre también en beneficio para su hijo, y a inicios de este año Santi fue invitado de honor en el tributo a Queen que realizó una banda local, organizado por el Municipio, y recibió discos de rock por parte del alcalde y funcionarios de distintas dependencias.

“Estoy muy nerviosa, me da mucho miedo que no vaya gente, y mi hijo todos los días me pregunta ¿Mami, cuándo es mi evento? Porque dice que quiere llevar paletas para darle a todos los que vayan, le digo ‘pues vamos a conseguir paletas’”, mencionó.

“Decirle a todos que los invitamos este 2 de junio a apoyar a mi bebé, él se los va a agradecer en el fondo de su corazón, igual está chiquito y no entiende muchas cosas pero yo como su mamá también se los voy a agradecer infinitamente y se lo voy a dejar saber a mi hijo que toda la gente lo apoyó y que Dios los bendiga a todos”, agregó Reyes.

En el primer maratón Orlando Betash, tatuador, expuso que los artistas de la tinta acordaron hacer un evento igual para recabar recursos para alguna causa.

La cita es este domingo 2 de junio a partir del mediodía y hasta las 8:00 de la noche en el estudio Solid Works Body Art que se ubica en el 6672 de la avenida De la Raza, locales 13 y 14 en la colonia El Futuro, y ese día habrá decenas de diseños a escoger, los cuales tendrán un costo de 350 pesos.

También se dispone de la cuenta Banamex 4766 8404 2453 0199 para todos los interesados en ayudar a Santi sin la necesidad de tatuarse.

