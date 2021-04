Harán hamburguesada para salvar a Sheila

Cortesía / La perrita que necesita ser operada

Ciudad Juárez— En busca de salvar a su perrita, que fue atacada por un perro grande y requiere una cirugía, Kenya Granados y su madre realizarán una venta de hamburguesas y galletas durante tres días. Kenya asegura que Sheila, su perrita de 5 años, llegó a su vida en un momento dificil, por lo que su compañía ha sido sumamente imporante para salir adelante.

Fue el pasado jueves cuando un perro la atacó y le perforó la cadera, horas después ya no podía pararse, y en la veterinaria les indicaron que se le quebró una de las vértebras cervicales, además de que al momento de la revisión sufrió un paro del cual se recuperó, pero permanece hospitalizada.

Dijo que la cirugía que requiere cuesta 15 mil pesos, más los gastos de hospedaje, y que debido a que no cuenta con esa cantidad de dinero, busca recabarlo con la actividad que realizarán.

La venta de hamburguesas y galletas se realizará los días 28, 29 y 30 de abril a partir de las 5:30 de la tarde en el parque Reforma, ubicado en la calle 19 de Julio y Maestros Mexicanos (atrás del edificio de Soriana Iglesias), indicó.

“Sinceramente vendería todo lo necesario con tal de que la operen de inmediato y le den los mejores servicios, me deprime porque no escucho sus patitas y es difícil saber que no puedes hacer nada al respecto más que esperar y el tiempo se vuelve lento cuando tienes un perro enfermo”, dijo.