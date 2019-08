Harán 7 obras pluviales con presupuesto federal

Entre los trabajos de infraestructura pluvial que se realizarán este año con recursos federales, se contemplan siete obras en el primer cuadro de la ciudad, las cuales consisten en desviar el agua pluvial y así evitar inundaciones en el sector, dio a conocer el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Roberto Mora Palacios.

Explicó que la Dirección General de Obras Públicas ha realizado trabajos de desazolve en alcantarillas que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad, pero no es suficiente.

“Se tienen ya esos proyectos también listos, desde la avenida Insurgentes hasta el Centro; son obras para poder mitigar y controlar precisamente los escurrimientos para que no se nos inunde la zona”, comentó.

Dijo que los afluentes se canalizarán a través de la acequia Madre y la del Pueblo para desviarlos del primer cuadro, rumbo a las compuertas y al viaducto Gustavo Díaz Ordaz.

“Porque hay cuatro arroyos que convergen entre lo que son las compuertas y el viaducto, eso hace que se nos llene la acequia Madre y que cuando pase por el Centro ya vaya llena”, comentó Mora.

Dijo que aparte con los cuatro diques que se reconstruirán en el norponiente, el agua se contendrá, y se realizarán trabajos para que llegue al subsuelo y no tenga que ir a parar toda al río Bravo.

Los diques son Víboras, Tanques, Fronteriza, Pico del Águila y Puerto La Paz, los cuales se construirán con recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

“Ahí les vamos a resolver de una manera muy importante para ya no poner en riesgo a la gente que vive en esa zona, no son presas como tales, si no son diques de regulación, donde se va a controlar el flujo del agua y se va a controlar la velocidad de la misma”, anotó.

Mora explicó que se están haciendo estudios para construir un sistema de infiltración hacia el subsuelo, “precisamente del agua pluvial para no regresarla al río y que se vaya, sino para ir abasteciendo los mantos acuíferos que tenemos en la ciudad”.





