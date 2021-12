Han muerto cinco por monóxido

Ciudad Juárez.— Aunque el invierno inició ayer y en la ciudad no se han registrado temperaturas gélidas, un total de cinco personas han perdido la vida a consecuencia de la inhalación de monóxido de carbono durante la presente temporada invernal, indicó Roberto Briones, director de Protección Civil Municipal.

La quinta víctima que es el caso ocurrido ayer, estaría por confirmarse, ya que es necesario esperar los resultados del examen forense para poder asegurar la causa de muerte, sin embargo, debido a las evidencias encontradas en el domicilio, se sospecha que fue a raíz de la mala instalación de la calefacción, precisó el funcionario.

Se trata de un hombre adulto mayor que fue localizado sin vida en su vivienda, ubicada ubicada en las calles Privada Estocolmo y avenida Hermanos Escobar del fraccionamiento El Campanario.

De acuerdo con los primeros datos que surgieron en el lugar, el hombre de 63 años fue hallado sin vida por familiares dentro de su recámara y aparentemente murió a consecuencia de inhalar gas, ya que tenía cerrado el domicilio de manera hermética.

El director de Protección Civil agregó que cuando llegaron los Bomberos estaba la calefacción prendida pero no tenía puesto el tiro de salida de monóxido.

“Lo tenía pero no lo tenía colocado donde era, en pocas palabras no tenía mantenimiento la calefacción”, explicó.

“Si no tenemos nuestra casa ventilada de 10 a 15 centímetros podemos sufrir alguna lesión por monóxido pero también cuando utilicemos los calentones eléctricos no hacerlo con una extensión sino conectarlo directo al tomacorriente ya que muchas veces las extensiones no son del calibre adecuado para la capacidad del calentón eléctrico y nos ocasiona conflicto eléctrico y en muchas ocasiones un incendió”, refirió.