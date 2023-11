Han dado cobijo a casi 700 migrantes

Ciudad Juárez.- En seis semanas de operación, el albergue temporal para migrantes ha recibido a más de 680 personas de diferentes nacionalidades, aproximadamente 200 de las cuales han pedido ser canalizadas al albergue municipal “Kiki” Romero.

De acuerdo con el director de Derechos Humanos del Municipio, Santiago González Reyes, el espacio ubicado a un costado del Biblioavión cuenta con una capacidad de alojamiento para hasta 300 personas y ayer alojaba a 200 en sus tres carpas.

El albergue temporal que es operado por el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Municipio de Juárez abrió sus puertas el 10 de octubre y continuará funcionando hasta que el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, y el delegado estatal de Migración, Manuel Marín, decidan que deje de operar.

“Cuando llegan hombres solos, Grupo Beta los manda al ‘Kiki’, ellos mismos los trasladan, en el tiempo que lleva funcionando como unos 200 han sido enviados” al espacio municipal, de donde posteriormente son canalizados al Centro Integrador para Migrantes Leona Vicario, mientras que el resto han sido familias que han permanecido una semana o menos, informó González Reyes.

Según el funcionario, la principal nacionalidad que han recibido ha sido la venezolana, seguida de la colombiana, pero también han arribado personas de otros países como Honduras, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Perú, México e incluso del Congo.

Todos han sido canalizados por personal del INM, después de llegar a la ciudad principalmente en los trenes de carga, después vía aérea, en autobuses de pasajeros o automóviles.

Desde que abrió sus puertas, el espacio ubicado en la intersección de las calles David Herrera Jordán y Moctezuma ha permanecido vigilado constantemente por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y personal de Protección Civil Municipal, con el fin de garantizar la seguridad y el bienestar de sus ocupantes, a quienes se les ofrece alimentación y atención médica.

Ocupación al 50%

Hasta el miércoles, el “Kiki” Romero se encontraba con una ocupación del 50 por ciento, con un promedio de atención de más de 500 personas al mes, la mayoría adultos solos.

“La circulación va fluida, las personas están saliendo rápido y las que se van quedando son trasladadas al Leona Vicario. El ‘Kiki’ tiene mucho mejores condiciones que la carpa, para la gente que tiene ya un proceso en puerta o a muchas familias que no tienen todavía su cita (de CBP One), que apenas están viendo el proceso, se les ofrece el ‘Kiki’, porque allá está completamente cerrado, tiene clima, escuela, consultorio, biblioteca, entonces a muchas familias que no tienen ya un plan definido próximo se les invita para allá”, informó.