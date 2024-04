Han asegurado 48 vehículos de los rápidos y furiosos

Ciudad Juárez.- Un total de cuarenta y ocho vehículos han sido asegurados durante el presente año por parte de los elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial (CGSV), durante los operativos contra conductores que juegan competencias clandestinas, informó Arlín Vargas, vocera de la corporación.

La mayoría de las unidades vehiculares y motocicletas decomisadas por acumular tres o más motivos, son de modelos anteriores, con la carrocería dañada y carecen de matrículas, por lo que en caso de protagonizar un percance vial los guiadores carecen de un seguro de responsabilidad civil que les permita cubrir los daños a terceros, informó la corporación.

En la última intervención, realizada el pasado fin de semana, los oficiales incautaron seis vehículos que eran utilizados por sus conductores para realizar maniobras no permitidas y peligrosas en las inmediaciones del Centro Comercial Plaza Las Torres.

La ausencia de destreza que mostraron los guiadores al maniobrar sus vehículos de modelos anteriores y con la carrocería dañada, alarmó a los ciudadanos que reportaron al 911 las demostraciones que realizaban en el estacionamiento del negocio privado.

En el lugar los agentes viales detuvieron a dos hombres, entre ellos un adolescente, quienes les agredieron verbalmente y lanzaron piedras contra las unidades oficiales, al molestarse por evitar que condujeran de manera irresponsable y atentando contra la seguridad personal propia y de otras personas.

Además de esta intervención, los agentes también acudieron al parque El Chamizal donde sancionaron a dos conductores de motocicleta y aseguraron dos vehículos por jugar carreras de manera clandestina y realizar acrobacias peligrosas en las inmediaciones del parque.

El Chamizal, Plaza Las Torres y Camino Real son los puntos donde los amantes de la velocidad acuden para jugar con la velocidad, el patrimonio familiar y sus vidas, aún y cuando los vehículos no gozan de las mejores condiciones mecánicas y los propietarios tampoco han procedido al registro oficial de sus unidades, reprobaron los oficiales viales.

La vocera de Seguridad Vial, Arlín Vargas, conminó a la ciudadanía en general a no realizar este tipo de ejercicios vehiculares que pueden poner en riesgo la integridad física e incluso provocar la muerte, no solo a quienes las practican y sus acompañantes, sino también a terceras personas no involucradas en los hechos.