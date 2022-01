'Hallazgo de mujeres desmembradas no quedará impune', promete Maru

Ciudad Juárez.- El asesinato de dos mujeres que fueron desmembradas y tiradas dentro de bolsas sobre la carretera Juárez-Porvenir, en el Valle de Juárez, previo a la reunión de seguridad que sostuvieron esta mañana los tres niveles de gobierno en Ciudad Juárez, no va a quedar impune, aseguró la gobernadora, María Eugenia Campos Galvan.

“Lo vimos ahorita en la Mesa de Seguridad, es un hecho que lamentamos profundamente, no va a quedar impune. Le acabo de pedir al fiscal general del Estado (Roberto Fierro), en la Mesa de Seguridad, justamente, la identificación de estos dos cuerpos. Y poder saber qué fue lo que ocurrió”, dijo la gobernadora de Chihuahua tras la presentación del reforzamiento del Operativo Juntos por Juárez.

El hallazgo de los dos cuerpos desmembrados de las mujeres ocurrió esta mañana, dentro de bolsas negras de plástico, a la altura del poblado de San Agustín.

Hasta el lugar, acudió personal de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) para asegurar los restos y procesar la escena del crimen, la cual fue resguardada por elementos de la Guardia Nacional.

“Estamos en la investigación, apenas se encontraron estos cuerpos lamentablemente (...) como gobernadora, pero también como mujer, ya lo he dicho, y lo he prometido, y hemos estado trabajando en ello aquí en Ciudad Juárez: no vamos a dejar el tema impune y no vamos a dejar de trabajar más que nada”, aseguró Campos Galván.