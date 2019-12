Hallan culpable a pareja de violar a tres niños

Una pareja fue encontrada culpable de violar a tres niños y enfrenta penas superiores a los 100 años de cárcel.

Un Tribunal de Enjuiciamiento determinó que el padrastro de las víctimas, Cipriano Abraham Ferrer Cervera, y la madre biológica, Belén Rivera Pérez, son culpables de haber violado a los menores en el período del 24 de agosto al 25 de diciembre de 2017.

Además a él también se le encontró responsable de dos violaciones más y a la madre de una.

“Hay algunas contradicciones de los menores que a criterio de esta juzgadora son accidentales y en nada afectan la credibilidad, toda vez que me generó total certeza en cuanto a los hechos que los tres infantes padecieron. Lo pude advertir, no obstante el trascurso del tiempo, por las emociones. Lo que indudablemente en menores de esta edad no pueden ser producto de una falsedad o de alguna cuestión inventada, inducida, menos imaginada”, afirmó la jueza Aída Vázquez Arreola ayer al emitir el fallo condenatorio contra la pareja.

La juzgadora dijo que los datos aportados por la tía de las víctimas y hermana de Belén tienen total credibilidad, pues ésta no tiene ningún motivo para perjudicar a su propia familiar, y refirió que ella “pudo apreciar la afectación” de esa testigo al recibir la declaración.

Los hechos probados en este juicio oral, número 196/19, son que entre el 24 de agosto y 25 de diciembre de 2017 Cipriano y su esposa Belén violaron a los niños identificados públicamente con las iniciales P.ER.P., Y.M.R.R., y D.G.R.P., en el interior de una casa ubicada en el fraccionamiento Parajes del Sol, al simular que iban a jugar, les vendaban los ojos con ropa y les decían que adivinaran qué era lo que le Cipriano les estaban introduciendo en la boca.

El segundo hecho que fue acreditado por una agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía de Género es que el 12 de enero de este año en una casa ubicada en la colonia 16 de Septiembre, Belén colocó a su hijo varón para que Cipriano lo abusara y luego ella lo violó.

El tercer hecho ilícito probado es que en abril de 2018 Cipriano violó a una de las niñas.

El MP clasificó los delitos como violación con penalidad agravada y para Cipriano pide una pena de 200 años de cárcel y para Belén 150 años.

Ayer la jueza anunció que el próximo lunes escuchará los alegatos de la fiscal y el abogado defensor respecto a la pena a imponer y después dará a conocer los años de prisión que deberá compurgar la pareja.

Al escuchar el fallo condenatorio, la pareja menor a los 35 años de edad, se mostró totalmente tranquila e incluso indiferente. Únicamente al terminar la diligencia, Cipriano le pidió a su abogado que fuera a verlo al Cereso 3 para hablar. “Mañana (hoy) voy”, respondió el defensor.





