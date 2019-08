Hallan cubanos aquí fuente de ingreso

Para aprovechar su estancia en la ciudad mientras esperan su cita para iniciar el trámite de asilo político en Estados Unidos, algunos migrantes de origen cubano trabajan como ayudantes o meseros en varios puestos de comida instalados en la plaza de San Lorenzo en las fiestas del santo patrono.

Es el caso de Yaumier Pérez, que llegó a la ciudad a mediados de julio pasado para solicitar asilo y obtuvo el número 16 mil 741 para su entrevista. “Me dijeron que vamos a estar aquí en Juárez como uno o dos meses para que nos llamen pero mientras necesitamos ganar algún dinero para poder mantenernos”, explicó.

Dijo que él junto con un amigo y su hermano decidieron no alojarse en algún albergue de la ciudad y rentan un cuarto en la colonia Cuauhtémoc, muy cerca del Centro de la ciudad, en el que viven cuatro personas.

“Estábamos buscando un trabajo, pero sin papeles en orden es difícil. Un día visitando la iglesia de aquí nos contaron que necesitaban gente para ayudar en los puestos de comida y nos animamos a venir. Hoy empezamos, nos pagarán 250 pesos diarios más comida y así ahorramos en alimento”, agregó el migrante quien viaja con su hermano que trabaja como mesero en una cantina en la zona Centro.





Son cubanos más trabajadores, afirman

Camilo Oyunta, otro migrante que encontró trabajo en los puestos de comida que fueron instalados para la fiesta patronal de San Lorenzo, relató que llegó a la ciudad hace casi dos meses y apenas hace un par de semanas se le terminó el dinero al grupo junto con el que viajaba y se hospeda en un departamento en el Centro de la ciudad.

“Nuestros familiares ya no pueden enviarnos más dinero y se nos acabó, por eso salimos a buscar trabajo. Aquí me gustó porque aunque no gano mucho sí como y como bien”, dijo mientras ayudaba a llenar recipientes con salsa roja para los comensales.

De acuerdo al organizador del evento, Jesús Olguín, en los 100 puestos instalados en la Plaza de San Lorenzo se encuentran seis migrantes, todos de origen cubano, que trabajan contratados por los mismos comerciantes como ayudantes.

“Aquí tenemos al cubano ayudándonos atendiendo a la gente que viene con nosotros a comer y fíjese que a veces hasta son más trabajadores que los mexicanos, ya hasta queremos llevárnoslo con nosotros”, comentó Rosalía, vendedora de comida tradicional en el lugar.

Al momento el Consejo Estatal de Población y Atención al Migrante (Coespo) mantiene una lista de espera para cita de solicitud de asilo en Estado Unidos que llega al número 17 mil 780. (Pavel Juárez / El Diario)