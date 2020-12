Hallan calcinado a niño de tres años que quedó atrapado en incendio

Carlos Sáchez/ El Diario de Juárez Carlos Sáchez/ El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.- El cuerpo del pequeño Iker, de apenas 3 años de edad, fue localizado calcinado dentro de la vivienda siniestrada esta mañana, confirmó el director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza.

Afectado aún por el fatal desenlace del pequeño, el servidor público hizo un enérgico llamado a los padres de familia para que asuman una mayor responsabilidad en el cuidado de sus hijos al aseverar que no se pueden dejar a niños cuidando niños.

Detalló que la madre de los menores salió de la casa y dejó a Iker al cuidado de su hermana de 11 años y dentro de la casa estaba un calentón de leña encendido, lo que derivó en un incendio de fatales consecuencias.

“No podemos entender que no tenemos que dejar a los niños cuidando niños. No tenemos que dejar solos a los niños con calentones, a los niños no podemos dejarlos solos ni un minuto, por favor padre entiendan eso…un minuto es demasiado”, dijo visiblemente afectado por el hallazgo del cuerpo quemado.

El incendio se registró esta mañana en la calle Bernardo de Balbuena de la colonia Che Guevara y destruyó dos viviendas.