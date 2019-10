Hallan apoyo para superar su duelo gestacional

Tras su legrado, Anabel despertó escuchando el llanto de un bebé. Sin importar que hubiera perdido su ilusión de ser madre, fue colocada en una camilla de la sala de maternidad donde había madres recientes, ahí escuchó los lloriqueos de los pequeños sin que ella pudiera consolar al propio, más que en sus noches de desvelo en las que despierta soñaba con haber sido mamá.

Por meses escuchó con claridad aquel llanto que la despertó hace 8 años en una de las camas del Hospital de la Familia, donde fue ingresada de urgencia puesto que presentaba una notable hemorragia por su embarazo de tres meses. Narró que arribó con malestar y la pasaron al área de labor de parto. Cuando le dijeron que era su turno, se levantó, había mucha sangre a su alrededor y se percató de que era de ella.

Indicadores de Salud precisan que hasta junio de 2019, en Juárez se han atendido 259 urgencias por abortos espontáneos, mientras que en 2018 fueron 393. Lo anterior implica un crecimiento de 26 por ciento en la incidencia mensual de abortos espontáneos, ya que mientras 2018 presentó un promedio de 32 por mes, 2019 ha presentado 43 mensuales.

“Una doctora estaba asustada, me preguntó que si me sentía mareada y fue con otro doctor a reclamarle por qué me habían dejado tanto tiempo. Se hizo el legrado. No sé si me anestesiaron totalmente porque cuando desperté me levantó el llanto de un bebé y eso fue lo peor que me pudo haber pasado porque me pusieron donde estaban todas las que se aliviaron, y vi que les llegaban con regalos y a mí no me iban a llevar nada. Eso fue lo que más me traumó”, narró.

Precisó que los doctores sólo le decían que lo superara, que iba a tener otros, que era muy joven y que no era nada, que tan sólo fue una bolita de carne que no tenía vida.

“La familia nomás me decía que ni modo, que Dios sabe por qué hace las cosas. No lo toman como una enfermedad, no lo toman como nada de eso. Ni hablamos del tema porque no se podía ni tocar el tema en la casa porque no había quien comprendiera cómo me sentía”, dijo Anabel, quien encontró refugio en el grupo de apoyo Mi Angelito Estrella, donde halló a mujeres que pasaron por circunstancias similares. Ahí pudo expresar cómo se sentía y fue comprendida.

A su vez, Paola Benites, directora del referido grupo de apoyo, brindó su número: 656-322-42-47 para que mujeres que estén atravesando situaciones similares a la expuesta puedan comunicarse.

“Es bueno que se empiece a visibilizar el duelo gestacional, que no es muy hablado. Podría equipararse quizá con el dolor de los padres de personas desaparecidas porque tampoco se tiene un cuerpo que velar. La mujer está preparándose para dar vida, no para la muerte”, puntualizó.





[email protected]