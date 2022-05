Haitianos duermen hasta en la calle

Ciudad Juárez.— Sin trabajo y sin dinero para rentar una casa, haitianos aseguran que tienen que dormir en las calles de la ciudad en espera de poder cruzar la frontera o de lograr una mejor calidad de vida en Juárez.

A tres días del posible fin del Título 42, los isleños cuestionan si por ser de color no se les recibe en un albergue, mientras que las autoridades aseguran que los espacios de acogida en la ciudad ya están casi al límite de su capacidad.

Evens Celestin, de 47 años de edad, llegó hace un mes a Ciudad Juárez con su esposa de 37 años y su hijo de nueve, pero asegura que ya no ha podido conseguir trabajo y desde hace días tienen que dormir en la calle, por lo que todos los días acuden ante las autoridades en busca de albergue.

“Necesitamos ayuda, pero no me entienden, nadie me entiende, todos me dicen que no hay”, lamentó el caribeño al narrar la violencia física por la que pasaron en el camino hasta esta frontera.

En distintas ocasiones han permanecido durante horas en el exterior del Consejo Estatal de Población (Coespo), como ocurrió el miércoles, y dentro de las oficinas de Grupo Beta, como lo hicieron ayer.

“Es complicada la situación de mi país, hubo maras que mataron a todos. Estamos como refugiados allá, por eso queremos cruzar para Estados Unidos, porque tenemos familia que puede ayudarnos allá, aquí estoy con compañeros durmiendo en la calle, sin comida, sin nada. Y hay personas que nos ayudan en la calle, pero con las mujeres en la calle no podemos más”, narró Elie, de 32 años de edad.

Él salió de Haití en 2017 y después de esperar dos meses en Tapachula, Chiapas, un permiso temporal para vivir en México, hace dos semanas llegó a Ciudad Juárez.

“Fuimos al albergue y nos dicen que no hay lugar para los haitianos, o que están llenos; no hay a dónde ir. Por eso yo duermo en la calle con hambre, con todo, por eso queremos que nos ayuden”, pidió el haitiano, para quien ha sido “muy difícil (vivir) en Juárez”.

Debido a la aplicación del Título 42, una medida sanitaria a través de la cual desde el 20 de marzo de 2020 los migrantes son expulsados de manera exprés, sin un procedimiento migratorio, bajo el argumento de que representan un peligro para la propagación del Covid-19 entre su comunidad, los haitianos que esperan en esta frontera temen ser devueltos hasta su país.

John Paul, de 34 años, cruzó dijo que tiene seis meses esperando “que las cosas se calmen. Pero nadie nos sabe decir si es cierto que termine el Título 42, nadie lo sabe todavía, pero nosotros necesitamos a alguien que hable con nosotros, porque siempre nos rechazan… Nosotros salimos del país buscando mejor oportunidad”, lamentó.

De acuerdo con Luis Dirvin García, coordinador el Centro de Atención Integral para el Migrante (CAIM), actualmente Ciudad Juárez cuenta con una capacidad aproximada de 3 mil espacios para personas en movilidad, de los cuales 2 mil 650 ya están ocupados por personas bajo diferentes estatus migratorios y de diversas nacionalidades; sin embargo, al menos tres de los 25 albergues están en proceso de dejar de atender a personas migrantes.