Hacinados y hambrientos

Ciudad Juárez— David tiene siete años y hace 45 días salió con su mamá de Honduras para huir de la pobreza y “impuesto de guerra” que sufrían, pero mientras esperan su turno para cruzar a Estados Unidos en busca del asilo político, en esta frontera ha encontrado hacinamiento y hambre. Él es uno de los 7 mil 266 migrantes que han llegado desde octubre a Ciudad Juárez en busca del refugio estadounidense, uno de los mil 629 que hasta ayer esperaban ser llamados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), y uno de los 240 albergados en la iglesia El Buen Pastor, donde pese a los esfuerzos de sus colaboradores el alimento no es suficiente. Pese a tener capacidad solo para 60 personas, hasta ayer el albergue ubicado en la colonia Luis Echeverría se encontraba al 400 por ciento de su capacidad, luego de que le fue trasladado un grupo de migrantes del gimnasio del Colegio de Bachilleres. Aunque ni el gas, ni la comida, ni el espacio son suficientes, el pastor Juan Fierro García ha tenido que continuar recibiéndolos para no dejarlos dormir en la calle, como ya ocurrió hace días con un grupo de cubanos que llegaron de madrugada y al encontrar cerrado el lugar se quedaron en su exterior, con las cobijas que les pasaron por las rejas los migrantes que están adentro, comentó. El albergue solo cuenta con 25 literas, por lo que el resto duerme sobre filas de colchonetas de 1.90 metros de alto por unos 90 centímetros de ancho en las habitaciones de hombres, mujeres, la sala, la oficina y sobre las bancas y el piso del mismo templo que también funciona como cocina y comedor. Según las propias cuentas de los migrantes, deberán esperar hasta 36 días para ingresar a Estados Unidos, pegados unos a otros para poder caber en la iglesia y no tener que esperar en la calle. Huir para vivir David no quería ir a Estados Unidos, pero su mamá, María, se vio obligada a huir del “impuesto de guerra” que tenía que pagarle a los grupos delictivos para poder trabajar. “Me dedicaba a la mercadería, vendía cosas en el mercado, pero nada más me quedaban de ganancia 700 u 800 lempiras –equivalentes a 547.19 y 625.36 pesos mexicanos- a la semana, porque daba la mitad de lo que ganaba de impuesto a las pandillas”, aseguró la mujer de 37 años de edad, quien dejó allá solos a tres hijos más de 21, 17 y 15 años de edad. María y su hijo más pequeño, David, salieron de Azacualpa, Honduras, como parte de una caravana el 14 de enero, “era la única forma de llegar hasta donde estoy, sino tenía que ser en bus”, dijo la migrante quien después de llegar a Piedras Negras, Coahuila, se trasladó con un grupo de aproximadamente 30 personas hasta Ciudad Juárez, pero sólo cuatro adultos y tres menores se apuntaron para ingresar a Estados Unidos por el Puente Internacional Paso del Norte, mientras que el resto cruzaron el río Bravo de manera ilegal. Durante días estuvieron en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, donde tenían más espacio y tres comidas seguras al día, pero fueron trasladados a El Buen Pastor, donde regularmente desayunan a las 9 o 10 de la mañana y comen a las 3 de la tarde, pero hay días en los que solo alcanza para una comida, como el domingo pasado, cuando David se quedó dormido llorando de hambre porque solo les dieron desayuno. “No hablen mal, aquí nos ayudan mucho”, pidieron a los migrantes algunos de sus mismos compañeros, pero los mismos responsables de la iglesia confesaron que tienen que llevar de su casa botes de huevo y frijoles para alimentar a los migrantes. Claman ayuda “Yo quisiera que se viera la situación que se está viviendo, que la comunidad se incluyera a ser parte de esto, porque los tres niveles de Gobierno se pasan la pelotita uno a otro y nadie toma la dirección”, dijo el pastor. Verónica Reyes, una de las cinco personas que se encargan de atender a los migrantes en El Buen Pastor, también pidió el apoyo de los tres niveles de Gobierno. “No es justo que estén hechos bola, queremos que nuestras autoridades en estos momentos saquen la casta, necesitamos leche, cobijas, ropa, zapatos, gas, jabón, sopas, harinas; necesitamos que la gente apoye, nosotros estamos poniendo nuestras manos y lo hacemos por amor a Dios y al prójimo, pero necesitamos alimento”, señaló. Los migrantes también pidieron la presencia de un doctor permanente, ya que un hondureño permaneció tres días con temperatura e infección en la garganta, hasta que un visitante del albergue llevó al doctor y le compró las medicinas. Y el martes un niño de cuatro años también estaba enfermo. Joselyn y Ángel, también llegaron a Juárez huyendo de la violencia en San Pedro Sula, Honduras, donde las pandillas ingresan a las viviendas y se cobran su propia “cuota” para sostenerse. “El miedo lo perdimos desde que llegamos acá”, aseguró Joselyn mientras esperan su turno a ser llamados por Estados Unidos en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, con sus hijos de uno y nueve años, su hermana de 11 años y su mamá. Ellos llegaron hasta Juárez, porque otros hondureños les aseguraron que la Casa del Migrante de esta ciudad ayudaba a los migrantes a ingresar a Estados Unidos, pero al llegar encontraron el albergue saturado, por lo que tuvieron que buscar otro espacio para refugiarse de lo que ellos creían era todavía la ciudad más violenta del mundo, aunque aseguran que aquí se sienten más seguros que en su país. “Hay gente que llora, hay gente que trae muchas emociones, que llega con miedo, con incertidumbre… Son rostros llenos de sentimientos e historias de los migrantes, de gente que perdió a su esposo, que le mataron a un hijo”, destacó el sacerdote de la Casa del Migrante, Francisco Javier Calvillo, quien de octubre a la fecha ha albergado a la mayoría de los 7 mil 266 migrantes que hasta ayer habían sido registrados. Si quiere apoyar a la iglesia El Buen Pastor puede acudir a la calle Isla Esmeralda 2012 Poniente, en la colonia Luis Echeverría o comunicarse con el pastor Juan Fierro García al celular 656 345- 2692.





