Hacían turnos para disparar al aire

Cortesía Cortesía

Iván Antonio M. C., Jorge Alberto S. A., Ever Daniel A. G. y Jairo Ismael A. G., fueron detenidos por la Policía municipal luego de disparar armas de fuego en plena vía pública.

Están acusados por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la ley federal de armas de fuego y explosivos, según un comunicado de la SSPM.

El incidente se registró en la colonia Las Almeras, cuando oficiales de Policía atendieron un llamado al teléfono comunitario de la Estación del Distrito Sur, en donde reportaron a cuatro sujetos realizando detonaciones de arma de fuego en el cruce de la Avenida Unidad y Naciones Unidas, de la citada colonia.

Los agentes localizaron a cuatro sujetos que reunían las características proporcionadas y los abordaron, encontrando dos pistolas.

Una de las armas aseguradas es tipo pistola calibre 25 con un cargador abastecido con tres cartuchos útiles, mientras que la otra es revólver calibre 380 con un cilindro abastecido con dos cartuchos útiles, procediendo a su arresto.

Se informó que en dicho sitio se localizaron cartuchos percutidos del mismo calibre y que las personas arrestadas se turbaban para disparar al aire.

Iván Antonio M. C. de 27años, Jorge Alberto S. A. de 34 años, Ever Daniel A. G. de 26 años, Jairo Ismael C. L. de 26 años, fueron consignados ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado.