Hacen un llamado a la responsabilidad

Ciudad Juárez.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un llamado a la responsabilidad individual y colectiva de la población para prevenir contagios por Covid-19 y pidió reforzar las medidas de autocuidado y saneamiento, aun en casa o al salir de viaje.

María del Rosario Niebla Fuentes, Coordinadora de Programas Médicos en la División de Promoción a la Salud, sugirió el lavado de manos, guardar la sana distancia, cubrirse nariz y boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interior del codo al toser o estornudar.

PUBLICIDAD

Para las personas que salen de viaje, recomendó usar en todo momento cubrebocas y no permanecer demasiado tiempo en espacios cerrados y concurridos. En caso de no poder lavar constantemente las manos, usar alcohol en gel al 70 por ciento y guardar la sana distancia.

La epidemióloga del IMSS subrayó que las personas que ya padecieron SARS-CoV-2 tienen mayor probabilidad de presentar secuelas o recaídas, por lo que deben seguir las recomendaciones del personal de salud y acudir a las citas médicas y de laboratorio.

“El que se haya enfermado por Covid-19 no brinda seguridad o certeza de no volver a enfermar, por ello, es importante continuar con el autocuidado y no exponerse a cambios bruscos de temperatura que resulten en la baja de defensas”, advirtió.

Niebla Fuentes manifestó que también es importante reforzar las medidas de autocuidado y saneamiento en personas con enfermedades crónico-degenerativas, quienes no deben suspender la toma o aplicación de medicamentos prescritos.

Señaló que automedicarse representa un riesgo alto para su salud, por lo que es importante que al presentar síntomas respiratorios o se sospeche de estar enfermo de Covid-19, se acuda a atención médica para evitar complicaciones.

“Existen múltiples medicamentos y sustancias que se sugieren sean utilizados en caso de presentar Covid-19; sin embargo, en muchos no hay evidencia científica que haya demostrado que tienen beneficio, por el contrario, se ha advertido que su utilización puede producir algún daño al organismo”, concluyó.

avargas@redaccion.diario.com.mx