Hacen su drama en el CBTIS 270

Ciudad Juárez.- La violencia en el noviazgo, las adicciones, el impacto de las redes sociales y la búsqueda de la felicidad son algunos de los temas que 800 estudiantes de sexto semestre del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) 270 plasmaron en pequeñas obras de teatro que ellos mismos escribieron y produjeron.

“Teatro escrito de jóvenes para jóvenes”, dijo Sergio Hernández Corral, profesor de Filosofía de la academia de Humanidades en esa institución.

El ejercicio es parte de la materia de Filosofía y se ha realizado durante siete años, pero no se había hecho presencialmente desde 2020 debido a la pandemia, por lo que en esta ocasión pudieron ser vistas por sus compañeros, maestros y visitantes invitados, añadió el docente.

“Los alumnos indagan a través de conceptos filosóficos como la felicidad, la libertad, la autoconsciencia y situaciones que pueden observar en la vida real, llevadas a la tragedia, a la comedia y al drama”, comentó.

Ayer se presentaron 12 obras, cada una de entre 13 y 15 minutos, por lo que 450 estudiantes actuaron y el resto de los 800 estuvieron tras bambalinas, indicó.

“El arte ayuda a acrecentar estas actividades que necesitan los jóvenes de desarrollar la empatía, la solidaridad, los valores humanos, reconocer esta necesidad de buscar la igualdad como sociedad, la de género, y estos proyectos están regresando para acercar a toda la comunidad, donde podamos expresarnos en persona”, comentó.

Una de las obras que se presentaron fue sobre el machismo y el maltrato de un hombre hacia su pareja, a quien le impide visitar a su mamá por su cumpleaños y le reclama porque no le gustó el desayuno. Entre las frases constantes es que él trabaja para cubir los gastos de la casa y ella no. Mientras tanto, la mujer observa su título universitario y se lamenta por no poder ejercer su carrera debido a que se dedica sólo a su hogar.

Contrariamente, otra pareja tiene conflictos porque la mujer tiene un trabajo mejor remunerado que el hombre, lo cual es tema constante de reclamos con palabras como “eres un mediocre”.