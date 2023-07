Hacen su agosto con listas de migrantes

Ciudad Juárez.- Personas migrantes que han permanecido semanas alrededor del puente Zaragoza denunciaron ayer que grupos de mexicanos, una mujer que se hace pasar por derechohumanista e incluso una agente de la Guardia Nacional (GN) cobran hasta 400 dólares por meter a otros migrantes en las listas para que ingresen a los Estados Unidos.

Desde mayo, los migrantes comenzaron a organizarse alrededor de los cruces internacionales para cruzar la frontera sin una cita de CBP One, conforme a la cantidad de personas que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) pueden procesar diariamente, pero sólo suben a la joroba de los puentes quienes ya serán los próximos a ingresar, de acuerdo con sus propias listas. Sin embargo, eso ha sido aprovechado por presuntos traficantes de personas.

Los agentes de CBP “no saben cómo nos organizamos acá, ellos sólo avisan que va a pasar una familia, o dos familias, o las que vayan a recibir, pero cuando ya nos toca subir no nos dejan pasar, porque hay grupos que meten gente delante de nosotros para que suba con los agentes de Estados Unidos”, explicaron.

“Son varios grupos los que están cobrando 400 dólares por persona” para permitirles subir con los agentes de CBP antes que quienes ya están enlistados desde hace semanas, “pero no sabemos si están coordinados”, denunciaron.

Sí existe red de tráfico, señalan

Empleados de negocios cercanos al puente internacional aseguraron que sí existe una red de traficantes mexicanos, quienes se coordinan con un migrante al parecer de origen colombiano.

“Ahorita está parada la lista, nos dijeron que no iba a entrar nadie de nosotros, hasta la próxima semana”, cuando el grupo de mexicanos “revolverá” a quienes se encuentran registrados con quienes les paguen, aseguraron.

Los migrantes también acusaron a una mujer agente de la GN de impedir que pasen las personas que continúan en la lista, para darles el pase con CBP a migrantes que ella cita.

Los extranjeros compartieron distintos audios presuntamente de la agente, en los que se escucha que una mujer dice: “ahorita, yo ahorita meto a los diez y hablo con usted”, “por eso, ¿sí quiere usted?, se va usted solo y su amigo, yo me encargo de ayudarlos, de meter hasta el domingo. Usted decide, pero ocupo que se decida ya, pues, si no se espera hasta el domingo, váyase a descansar, no salga y el domingo lo veo y el domingo seguro”.

“Sí, sí, vienen mañana, si mi compañero te deja meter gente, mételos a ellos, ¿no?, tira paro”, se escucha en otro audio, debido a que según los migrantes el resto de los agentes de la GN sí respetan el registro.

“Ok, pero quiero que se vayan de uno, no quiero que se quede nadie ahí, por eso quiero que los pases primero”, “son personas que estoy ayudando pues, y no quiero que se enteren tampoco. Y ya el viernes te paso con toda tu gente y se van todos juntos de una vez”, se escucha en otros presuntos audios de la militar, por lo que los migrantes aseguraron que los apoyaron para entregar una queja ante Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua.

Sin respuesta de la Guardia Nacional

Ayer, su director, Antonio Fernández Irigoyen, dijo que debido a que la GN no depende del Fideicomiso, se envió un oficio directamente a la Guardia Nacional para informarle del reclamo, la cual ayer no dio una respuesta a El Diario sobre la queja de los extranjeros.

De acuerdo con los migrantes, el argumento de la militar es que apoya a familias “porque son casos especiales que vienen amenazados de su país”.

Dijeron que al día siguiente de poner la queja personal del Instituto Nacional de Migración acudió al lugar, donde estaba otra presunta traficante.

Informaron que la mujer acude al puente los lunes o martes en un carro naranja, tiene el cabello teñido de rubio y cobra también 400 dólares.

Al respecto, el visitador de la CEDH, Eduardo Sáenz, exhortó a las personas migrantes a no dejarse engañar por supuestos derechohumanistas que les prometen ingresarlos a EU a nombre de la comisión, la cual no tiene dichas facultades.

Piden viajeros apoyo con agua, comida y vestido

Decenas de familias migrantes que permanecen alrededor del puente internacional Zaragoza con el fin de ingresar a Estados Unidos (EU) pidieron el apoyo de la comunidad para recibir agua, comida, atención médica y ropa interior.

Debido a que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP, por sus siglas en inglés) les permiten el acceso de acuerdo con la capacidad de procesamiento que tengan, los propios migrantes se organizan para cruzar la frontera cuando toque su turno, pero aseguraron que existen dos grupos en espera, el segundo de ellos con al menos siete listas de 20 a 30 personas cada una, y mientras muchos duermen a la intemperie.

Un grupo de venezolanos narró ayer que tenían cerca de tres meses en el Centro Integrador para Migrantes Leona Vicario, pero debido a que no lograban una cita para ingresar a EU a través de la aplicación CBP One y al saber que había listas para cruzar a través de los puertos de entrada, decidieron salir del albergue federal para acudir al puente Zaragoza.

Permanecen a la espera

Sin embargo, desde hace cuatro semanas permanecen a la espera de ser recibidos, mientras que todos los días continúan registrándose más personas en las listas, entre quienes se encuentran familias con niñas, niños y adolescentes (NNA).

Dijeron que cada vez que van al baño deben pagar 5 pesos y cuando se bañan buscan agua en llaves cercanas, pero cuando no hay, tienen que comprar galones en tiendas de conveniencia.

Mientras se protegían del sol bajo árboles, junto a la pared de los negocios de una plaza comercial o junto a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), las familias pidieron apoyo con agua fría, ya que incluso en la tienda se agota la purificada. También pidieron comida, zapatos y ropa interior.

“También necesitamos ayuda médica”, pidió un venezolano, debido a que el calor les ha provocado deshidratación.

Ángel David Silva Ramírez, del colectivo Juntos por el Progreso, apoya a las personas migrantes del puente Zaragoza con agua y comida por las mañanas; dijo que ha pedido el apoyo de Protección Civil, pero no ha recibido respuesta.

Aseguró que en varias ocasiones se ha encontrado con personas con problemas médicos.

Narró que la mañana de ayer estaba abajo del puente cuando un venezolano se acercó para pedirle ayuda porque uno de sus compañeros se sentía muy mal, por lo que él llamó al número de Emergencias 911 y acudió una ambulancia de Rescate.

De acuerdo con el director de Protección Civil municipal, el venezolano tenía un dolor abdominal, por lo que fue trasladado a recibir atención médica.