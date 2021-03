Hacen reclamo… nadie las atiende

Eduardo Lara / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Mujeres del grupo “Madres en busca de justicia” se plantaron ayer en el interior de las oficinas de Pueblito Mexicano para exigir al gobernador Javier Corral dar solución a los casos de mujeres y niñas desaparecidas en la ciudad.

Ante la mirada de contribuyentes y funcionarios de Gobierno del Estado alrededor de 15 mujeres permanecieron por un lapso cercano a los 20 minutos en el lobby central de las oficinas administrativas para reprochar a la autoridad una “falta de sensibilidad” para dar solución a los casos de sus hijas desaparecidas.

“No se ha hecho justicia, Corral no nos quiere ni ver, queremos justicia, yo tengo 25 años luchando por mi hija, ella con 14 años de edad me la secuestraron, la violaron y estrangularon, en mi caso encontraron el cuerpo de mi niña, pero hay madres que no saben nada de sus hijas y eso es más doloroso; siempre es lo mismo, en vez de apoyarnos, nos quieren apagar nuestra voz”, dijo Velia Dena, una de las manifestantes.

Con pancartas y veladoras las mujeres reprocharon el actuar del gobernador, sin embargo, durante el tiempo que permanecieron en las oficinas estatales, ningún funcionario se acercó para atenderlas, a pesar de que de manera casi simultánea, el fiscal de distrito, Jorge Nava López transmitía desde Pueblito Mexicano su resumen semanal en materia de seguridad.

Victoria Caraveo, representante de dicho grupo manifestó que durante el quinquenio de Javier Corral Jurado, el gobernador no ha tenido la sensibilidad suficiente para atender a las madres de familia que durante años siguen sin saber del paradero de sus hijas.

“En cinco años, no nos han recibido ni una sola vez, es una verdadera burla para quienes tienen más de 20 años sin saber nada de sus hijas, no entendemos cómo se le otorga un reconocimiento al gobernador por políticas públicas en favor de la mujer si ha sido un insensible con estas mujeres”, dijo.

La líder social reprochó a la autoridad la construcción de un nuevo edificio para la Fiscalía Especializada en la Mujer, con una inversión aproximada a los 60 millones de pesos y que de acuerdo con los calendarios de la Secretaría Ejecutiva Estatal de Seguridad Pública, se prevé que sea terminado en marzo del presente año.

“Dónde están los proyectos para madres solteras, las guarderías ¿No están hartos de ver a tanto niño sicario? Los edificios que tenemos sólo sirven para dos cosas, para mermar el presupuesto y para nada. Que no se gasten el dinero bueno en un edificio que no funciona, queremos que nos escuchen, dicen que nos atienden pero es pura mentira, hay mujeres aquí con 27 años esperando justicia, la cual se hace cada vez más efímera y menos transparente, es una burla total a ellas, a las familias y a las mujeres de Juárez”, expresó.

“No andamos quebrando ventanas, aunque a lo mejor eso lo que deberíamos de hacer, pero somos mujeres conscientes y víctimas de un sistema fallido, y de un gobernador que le faltó sensibilidad para entender que a través del diálogo y con escuchar pudo haber logrado que por lo menos dijéramos que sí nos recibió, pero no fue así”, señaló Caraveo.

Por su parte, Celia de la Rosa Rayos, otra de las manifestantes quien sostenía una pancarta con la frase “Si no sirven, ¿Para qué están aquí?, relató cómo desde hace 21 años espera que se haga justicia por su hija desaparecida desde el año 2000.

“Mi hija era estudiante del Tecnológico de Juárez y como a los dos años me dijeron que era una de las víctimas del campo algodonero, pero ella nunca estuvo ahí, ella ahorita sigue desaparecida porque nunca hallaron su cuerpo o su paradero, uno va a la Fiscalía pero ya ni se acuerdan, ya han pasado 21 años y no se ve una luz al final del camino, pero uno aquí sigue de pie”, afirmó.

elara@redaccion.diario.com.mx