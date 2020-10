Hacen largas filas para consultas

Eduardo Lara / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Largas filas al exterior, sufriendo altas y bajas temperaturas, entre otras molestias, es lo que pacientes que acuden a las Unidades Médicas Familiares (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tienen que sortear para entrar a una consulta por malestares ajenos a Covid-19, denunciaron a El Diario.

Ante la saturación de las clínicas por posibles contagios de coronavirus, algunas de las UMF lucieron ayer abarrotadas, según se pudo observar en un recorrido.

Directivos de la UMF dijeron ayer a El Diario que se presentó una aglomeración dada la situación que prevalece a causa de la pandemia ocasionada por el Covid-19; por lo que se están tomando las medidas pertinentes para evitar largas filas.

Los médicos consultados pidieron a la derechohabiencia extremar medidas preventivas y mantener la sana distancia. Ayer El Diario observó que tan sólo en la UMF 48, ubicada sobre la avenida Manuel J. Clouthier, se registraron largas filas de hasta más de 100 personas para poder ingresar a una consulta en el área de unifila, algunos de los pacientes manifestaron sentir síntomas de resfrío, mientras que otros acudieron por otros padecimientos ajenos a Covid-19.

Las filas para consulta se observaron desde el acceso principal de la clínica, hasta a unos cuantos metros de la entrada al estacionamiento por la avenida antes en mención, por lo que las personas no sólo tienen que lidiar con largos tiempos de espera, sino también con temperaturas que sobrepasan los 32 grados centígrados. “En la puerta me dijeron que mejor vinieran mañana temprano, antes de las seis de la mañana, y me apuntara en una lista para después regresar como hasta la una de la tarde para poder ingresar, pero es porque está viniendo mucha gente”, comentó uno de los pacientes que prefirió omitir su nombre.

Apenas ayer el secretario de Salud estatal, Eduardo Fernández Herrera, dio a conocer que un alza en el número de ocupación de camas para pacientes Covid-19, presentando el IMSS 35 una saturación del 100%, mientras que la clínica 66 registraba un aumento del 77%, mientras que el hospital 6, tenía un incremento de hasta el 80%.

elara@redaccion.diario.com