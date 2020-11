Hacen fila desde las tres de la mañana para conseguir oxígeno

David Cruz, El Diario David Cruz, El Diario David Cruz, El Diario

Ciudad Juárez.- Desde las tres de la mañana, juarenses siguen a la espera afuera de establecimientos haciendo largas filas en sus automóviles, para conseguir oxígeno para sus familiares enfermos de covid-19.

“Estamos desde las tres de la mañana haciendo fila para ser de los primeros para conseguir oxígeno, ya van a ser las 10 y todavía no abren, se supone que abren a las 8 y nada”, dijo una mujer desesperada esperando afuera del expendio que acababa de abrir hace unos minutos.

En este punto, sobre la avenida Tecnológico, una fila de automovilistas a lo largo de cerca de 150 metros hasta la calle Vía Lactea, aguardaba su turno.

Las filas que se aprecian en este y otros comercios del ramo se da en un contexto de incremento de contagios de coronavirus.

“Nuestra gente se nos esta yendo por la falta de oxígeno, estamos desesperados”, manifestó la mujer. “Tengo dos personas, tengo a mi madre y a mi tío enfermos, me urge llevarles oxígeno porque si no se los consigo, se me van a morir”.