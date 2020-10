Hacen equipo contra el cáncer

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Don Rodolfo, de 74 años, recibe atención médica para combatir el cáncer de próstata Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Raquel Velázquez y Nidia Espinoza Gabriel Cardona / El Diario de Juárez / Una de las terapias de grupo que ofrece la institución

Don Rodolfo jugó beisbol toda su vida y a los 72 años seguía en este deporte. A pesar de su edad, confiaba en que tenía una buena salud y consideraba que no era necesario acudir a revisión médica, como lo piensan otras personas; sin embargo, cuando por un malestar decidió someterse a un examen, le dieron la mala noticia: tenía cáncer de próstata.

Ante esta situación, fue intervenido quirúrgicamente y aunque esperaban que con esto fuera controlada la enfermedad, el caso se agravó y el cáncer se le extendió a los huesos, por lo que ahora don Rodolfo se encuentra en tratamiento contra este mal.

Su condición económica no es tan boyante como para cubrir los gastos que implica un tratamiento contra el cáncer, pero afortunadamente para este hombre, como para muchas personas más, existen instituciones que tienen como misión ayudar a la gente que se enfrenta a distintos tipos de cáncer, como lo hacen en la Asociación Protectora de Niños con Cáncer de Ciudad Juárez (Aprocancer).

Y aunque en el nombre de esta asociación se indica la atención especial para los niños, la realidad es que desde hace 22 años en Aprocancer ampliaron el rango de ayuda y desde entonces también los adultos reciben esa asistencia en su lucha contra la enfermedad, narran Raquel Velázquez, asistente administrativa y Nidia Espinoza, trabajadora social.

Esta asociación inició actividades el 19 de febrero de 1992 con el nombre que aún tiene y con la sigla Apronicancer, pero desde 1998, al ampliar la cobertura para los adultos, es Aprocancer, explica Velázquez.

Sin embargo, como lo dicen los colaboradores y pacientes que acuden a esta institución, el cambio de nombre es lo de menos, lo importante es que Aprocancer está ahí desde hace 28 años como una alternativa para la atención médica de quienes padecen algún tipo de cáncer, tanto los niños como los adultos.

Durante las casi tres décadas de funcionar, en esta asociación han servido a la comunidad proporcionando orientación, acompañamiento tanatológico, consulta médica especializada y tratamiento de quimioterapia a enfermos de cáncer que no cuentan con recursos económicos, ni con seguro médico contractual, tarea en la que participan ocho colaboradores.

En los casi 30 años han atendido a más de 6 mil personas enfermas de distintos tipos de cáncer, además de que otras 21 mil 066 han recibido ayuda en el programa de detección temprana; actualmente dan atención a un promedio de 50 personas por mes, dice la administradora de la institución, Eloísa Ramírez Delgadillo.

El cáncer del que se presentan más casos es el de mama y cérvico-uterino, luego el de próstata, testicular y de ovarios, pero también hay pacientes afectados con el de los huesos, piel y de leucemia, dice Raquel Velázquez.

La noticia no es nada agradable cuando te dan el diagnóstico de que tienes cáncer, pero no llegué a la depresión; como me dijo el médico, hay que enfrentarlo y tratar de vencerlo, aunque no sabes cómo le vas a hacer para pagar el tratamiento, comenta don Rodolfo, mientras esperaba su turno a ser atendido en Aprocancer.

Y es que cuando diagnostican a una persona con esta enfermedad, algo en lo que todos piensan es en lo económico, pues se sabe que los tratamientos para el cáncer son muy costosos, pero aquí tratamos de mejorar la situación para las personas que no tienen el dinero para pagarlos, comenta la trabajadora social Nidia Espinoza.

El 60 por ciento de los pacientes, indica, no pueden pagar los tratamientos, no cuentan con los recursos para atenderse en otras instituciones, pues el costo varía según el tipo de cáncer y las quimioterapias que se deben dar.

De acuerdo a algunos tratamientos que se aplican en esta institución, los medicamentos por aplicación de quimioterapia pueden ir desde los 5 mil 923 pesos a los 25 mil, dependiendo del padecimiento, ya que los pacientes tienen diferentes tipo de cáncer y es distinto el tratamiento que se les da.

Además de la atención que se le da al paciente con quimioterapia, tiene que continuar atendiéndose por varios años, pero gracias a eso hay personas que logran sanar, dicen las representantes de Aprocancer.

Lo importante en cualquier tipo de cáncer, dicen Espinoza y Velázquez, es la detección oportuna, por eso se insiste ante la comunidad en las revisiones frecuentes, tanto hombres como mujeres, también es por esto que se llevan a cabo acciones constantes de prevención invitando a la gente para que se haga los exámenes correspondientes.

Actualmente y durante todo octubre y noviembre, Aprocancer está ofreciendo las pruebas gratuitas de cáncer de mama y papanicolaou para las mujeres, así como el PSA, de próstata, para los hombres, que es actualmente el que más afecta al sector masculino.

Todos, hombres y mujeres, señalan Nidia y Raquel, deben tomar conciencia de la importancia de hacerse una revisión con frecuencia, por lo menos una vez al año, para detectar cualquier indicio de cáncer y que pueda ser tratado a tiempo.

El caso de don Rodolfo

Y en este exhorto coincide don Rodolfo, quien a los 74 años de edad es atendido en Aprocancer por cáncer de próstata y huesos, detectado hace dos años, cuando empezó a sentir molestias en la próstata y al aplicarse los exámenes le diagnosticaron la enfermedad.

“Hasta hace dos años yo no sentía nada malo, ningún malestar, seguía jugando beisbol y softbol, pero no me había hecho la prueba para ver cómo andaba, fui al médico hasta que sentí molestias porque tenía la próstata inflamada”, explica el deportista, quien afirma, era un buen receptor (catcher).

Después del diagnóstico en el que le dan a conocer que tiene cáncer de próstata, Rodolfo se somete a la operación, pero a los dos meses de eso, fue a Aprocancer para atenderse, pues la enfermedad se había extendido a los huesos.

“Aquí me han tratado muy bien”, dice al hablar de cómo lo reciben en la asociación, “y no sólo eso, también me han ayudado mucho para los tratamientos, pues las medicinas son muy caras, eso es en lo que más me apoyan, además de las pláticas y la buena atención que mantienen con nosotros y la familia”.

“Qué bueno que hay instituciones como ésta, porque son la opción para todos los que no somos ricos y no podemos pagar los tratamientos; estoy muy agradecido con Aprocancer porque siempre me han tratado muy suave, muy bien y espero poder ganarle al cáncer con su ayuda”, agrega don Rodolfo.

¿Cómo apoyar?

Para mantener el servicio, comenta Raquel Velázquez, asistente administrativa, Aprocancer se mantiene con donativos de particulares y empresas, además de recibir el apoyo con la campaña de redondeo en algunas tiendas, así como de algunas actividades que ahí mismo organizan, como la venta de cubrebocas con el logotipo de la asociación y la colecta de botes de aluminio y tapas de plástico.

Además, indicó, con la campaña denominada “Donando esperanza de vida”, se puede ayudar a las personas enfermas con aportaciones mensuales; la comunidad puede ayudar con cantidades que van desde los 100 pesos.

Con los recursos que obtenemos de la venta de las latas de aluminio y tapas de plástico como material reciclable, así como los donativos que se reciben, Aprocancer tiene la oportunidad de seguir con su labor de ayudar a pacientes con cáncer y que son de bajos recursos económicos, comentó.

Explicó que los donativos se pueden hacer por transferencia bancaria o depósito a la cuenta en el banco HSBC con el número 0402-1876-719, con clabe interbancaria 0211-6404-0218-7671-91, así como también a la cuenta www.paypal.me/aprocancer, o bien, acudir a las instalaciones de la asociación en la calle Camino Viejo a San Lorenzo número 1456, colonia Partido Díaz.

Donativos

• Transferencia bancaria o depósito a la cuenta en HSBC con el número 0402-1876-719, clabe 0211-6404-0218-7671-91

• www.paypal.me/aprocancer

• Personalmente en calle Camino Viejo a San Lorenzo número 1456, colonia Partido Díaz