Hacen de la Misión su hogar

Ciudad Juárez.— La veneración de San Cristóbal Magallanes, santo de los enfermos de cáncer, se llevó a cabo en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe con una misa que oficializó ayer el sacerdote Eduardo Hayen, y la cual contó con la asistencia de familiares del oriundo de Totatiche, Jalisco.

La ceremonia inició a las 12:00 del mediodía, en ella se habló sobre la vida y obra del santo mexicano, y posteriormente se hizo la bendición a la imagen que se colocó en la capilla Misión de Guadalupe.

De acuerdo con el periódico Presencia, la sobrina del mártir canonizado por San Juan Pablo II en el año 2000, dijo que Dios puso en su corazón, de una manera extraordinaria, el deseo de ver a su tío entre las imágenes religiosas de la Misión de Guadalupe.

“Hace tres años vine a misa y el padre habló de él. Cuando se terminó la misa le dije al padre que era sobrina de San Cristóbal y me quedé con el deseo de que su imagen viniera aquí a Juárez, aunque aquí hay un santo de Chihuahua”, cita el medio.

Rita indica que lo que la motivó a gestionar la presencia de una imagen de su tío en Catedral, fue el deseo de que en Ciudad Juárez pudiera haber una devoción a quien ha sido nombrado abogado de los enfermos de cáncer.

“Quiero que Ciudad Juárez tenga un abogado de los enfermos de cáncer. Empecé una amistad con la hermana Margarita (de las religiosas que atienden en Catedral) a quien le traía ropa y otras cosas para ayudar a la gente. A ella le pedí que me ayudara a solicitar un espacio para mi tío y el padre aceptó si yo donaba la imagen”, recordó.

Al mismo tiempo, María Luisa Navarro López, familiar del santo, expresó:

“Es un orgullo que lo tengamos tan cerca con nosotros y tener un tío santo es la mayor experiencia, no se puede explicar; él nos enseñó a tener compasión con todos. Yo cuando era una niña no comprendía que San Cristóbal era primo hermano de mi abuela y como va pasando el tiempo he crecido y me voy dando cuenta que es parte de la historia de los cristeros”.

El santo mexicano nació en el municipio de Totatiche en el estado de Jalisco durante el siglo XIX, falleció en la Guerra Cristera en el año de 1927 y el 21 de mayo del año 2000 lo canonizó el Papa Juan Pablo II junto a otros mártires.

“En la historia de la Iglesia aún hay personas dispuestas a dar su vida por Cristo y hoy estamos celebrando a uno de ellos como lo fue este gran santo, San Cristóbal Magallanes. Fue santo en su vida y santo ahora en el cielo, fue una persona guiada por el espíritu de Dios, que cuando tenía 19 años de edad él quiso ser sacerdote, una persona entregada, trabajadora y que siguió el llamado de Dios”, mencionó el presbítero de la Catedral sobre Magallanes.

Lo describió como una persona pacifista que siempre negó utilizar las armas y prefirió la paz, además en su ministerio como sacerdote fundó un seminario, un asilo para adultos mayores y fue una persona preocupada por llevar el Evangelio a todos los lugares a los que iba.

El padre Hayen resaltó que el don del consejo y de fortaleza eran dos de los aspectos que más caracterizaron al santo mexicano, sobre todo durante la persecución en la Guerra Cristera.

Al final de la ceremonia se hizo una oración dedicada a San Cristóbal Magallanes y al grito de ¡Que viva San Cristóbal!, se dio fin a la misa.

Vida y obra

• Nació en Totatiche, Jalisco durante el siglo XIX

• Falleció durante la Guerra Cristera en el año de 1927

• Fue canonizado el 21 de mayo del año 2000 por el Papa Juan Pablo II

• En su ministerio como sacerdote fundó un seminario y un asilo para adultos mayores

• Se preocupó por llevar el Evangelio a todos los lugares

• Hoy se le conoce como el santo de los enfermos de cáncer