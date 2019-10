Hacen de El Chamizal su hogar

Ciudad Juárez— “¿Cómo te llamas?, ¿Tú vienes a darnos clases?”, preguntó emocionada Lizeth de ocho años cuando jugaba pirinola entre un grupo de niños sentados en un plástico sobre la tierra, y se percató de la presencia de este medio entre el campamento de migrantes mexicanos.

Lizeth quiere ser cantante y maestra, pero no sabe por qué desde hace 21 días vive bajo una casa de campaña cubierta de lonas en el parque El Chamizal, junto a su madre y sus dos hermanos de cinco y 13 años, al igual que cerca de 3 mil connacionales que permanecen desde hace más de un mes junto a los puentes internacionales de Ciudad Juárez en busca del asilo político en Estados Unidos.

“Ella no sabe por qué estamos aquí, las niñas entre menos sepan es mejor, pero en Michoacán cada vez está peor, el Gobierno y los grupos criminales son los mismos, las cosas no cambian, empeoran”, confesó su mamá, Carmen, de 42 años de edad.

Lizeth estudiaba el tercer año de primaria, su hermana el tercero de kínder y su hermano mayor tercero de secundaria, pero la violencia, la cual su mamá prefirió no especificar frente a sus hijos, los hizo salir de su hogar.





‘La violencia nunca se acaba’

“La violencia nunca se acaba”, lamentó la mujer frente a los niños que con pequeñas piedras y restos de cereal jugaban a la pirinola en el área donde se encuentran los migrantes de Michoacán, ya que en el campamento del también llamado “Puente Libre” se han organizado por Estados.

Además de que aseguró que le gusta mucho ir a la escuela, la idea de tomar clases en Lizeth comenzó ayer, cuando un grupo de estudiantes llegó al campamento para platicar con los niños como parte de una tarea, por lo que la amante de las matemáticas se emocionó al ver a los reporteros de este medio y creyó que eran maestros que iban a darles clases.

Mientras tanto, los cientos de menores que forman parte de los más de 700 mexicanos que según los propios migrantes permanecen en El Chamizal, juegan durante todo el día en los límites de la frontera.





Escapa de secuestro

Entre esos mismos niños y adolescentes se encuentra Andrea de 16 años, cuya familia tuvo que huir hace 20 días de la Ciudad de México cuando después de haber sido secuestrada y lograr escapar, los secuestradores atacaron a balazos su vivienda.

“Fueron a disparar como a las 8:00 ó 9:00 de la noche y como a las 3:00 de la mañana que vimos que no había nadie pues vámonos, nada más con lo que traíamos puesto… nos tuvieron que traer nuestros papeles (documentos personales). Yo era enemigo de venirme a Estados Unidos, pero me habló mi hermano, supo lo que pasó y me habló y me dijo ‘vente para acá’, y nos vinimos”, aseguró su papá.

La familia de Andrea está conformada por sus padres y sus tres hermanos de 10, 13, y 17 años, quienes aseguran que llegaron a Ciudad Juárez sin saber que había un grupo de migrantes esperando en los puentes internacionales.

“En México está duro, ahora sí que las organizaciones de narcomenudeo ya están coludidas con el Gobierno, ahora sí que nosotros mismos vemos cómo cobran sus cuotas, yo era chofer de trasporte público y yo a la semana recibía tres, cuatro asaltos”, lamentó el padre de la adolescente.

“Cambió el Gobierno, pero ya ni sabe uno, ahora sí que viene siendo lo mismo… a mi hija de 16 años me la tuvieron 20 días secuestrada hace cinco meses, no pidieron dinero, no sabemos qué querían hacer con ella, nada más que ella se escapó y ahora dieron con la casa y fueron y balearon la casa, por eso nos vinimos, salimos en la madrugada para que no nos vieran “, narró el hombre quien lamentó la inseguridad en el país.





Temen por su seguridad

En México “ya no hay tranquilidad, hay más y más violencia y tienes que irte”, “muchos vendimos cosas para poder estar aquí, para salvar la vida”, “en Guerrero y Zacatecas levantan a los muchachos para que se vayan a trabajar con los grupo de sicarios”, “Michoacán cada vez está más violento”, “te cobran por trabajar y te amenazan con matar a tu familia; tienes que huir”, aseguraron los migrantes quienes temerosos pidieron no tomarles imágenes de los rostros para no ser identificados por los grupos criminales de sus Estados.

En Juárez, aseguró Carmen, han encontrado la tranquilidad que ya no tenían en Michoacán, pese a dormir a la intemperie.

Fabricio, como pidió identificarse otro migrante originario del mismo estado, explicó que ellos mismos acondicionaron una casa de campaña para poder bañarse con el agua que ponen a calentar bajo el sol.

Armaron tenderos de un árbol a otro, compraron casas de campaña que han cubierto con lonas para protegerse de los días de lluvia.

Al igual que junto a los puentes Paso del Norte y Zaragoza, los migrantes que esperan junto al puente Córdova han creado estrategias para autoprotegerse, como tornearse en el caso de los hombres para vigilar por las noches, y estar siempre pendientes de todos los niños.

“El problema es que muchos no sabíamos el tiempo que íbamos a esperar y ya se nos está acabando el dinero, estaba una señora de Chihuahua con tres niños, estuvo unos días pero ya no tuvo más dinero para la comida y se regresó, ella venía huyendo de la violencia”, aseguró Fabricio.

Piden apoyo de fronterizos

Los migrantes pidieron apoyo de la comunidad que les pueda donar ropa de invierno desde niños de meses de nacidos hasta adultos mayores, cobijas, alimentos, pañales y leche.

“México ya llegó al punto en el que perdió la tranquilidad en estados como Zacatecas, Guerrero, Durango, Chihuahua; los del cártel Nueva Generación te piden en Michoacán cuotas, te dejan sin dinero y no le puedes decir a tu hijo ‘hoy no tenemos para comer’, tampoco puedes vivir en medio de esa violencia”, argumentó.