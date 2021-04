Hacen aquí pruebas Covid a los expulsados por EU

Hérika Martínez Prado / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Para Estados Unidos, los migrantes representan “un grave peligro de una mayor introducción de Covid-19”, por lo que todos los días el Gobierno de Joe Biden expulsa a decenas de familias centroamericanas a Ciudad Juárez, en donde son albergadas y se les realiza una prueba rápida del nuevo coronavirus.

“Te voy a pinchar el dedo, es muy rápido”, le explica el doctor Enrique Meléndez Villa a cada uno de los migrantes que deciden acudir al albergue filtro acondicionado de manera temporal en el gimnasio municipal ‘Kiki’ Romero, ya que algunos se ponen nerviosos al ver la aguja.

Hasta la tarde de ayer, antes de que ingresaran los migrantes expulsados durante el día, el ‘Kiki’ Romero albergaba a 150 personas, 60 por ciento de ellas niños menores de seis años. Al ingresar, todos son revisados por el médico de Centros Comunitarios del Municipio de Juárez, quien fue asignado al cuidado de su salud.

Después de que descansan, se bañan y cenan, todos los adultos se someten a la prueba rápida de Covid-19, al igual que los niños que tienen síntomas, pero hasta ayer todas las pruebas habían salido negativas al virus, y seis de ellas mostraron que la persona ya tenía anticuerpos.

Las expulsiones se llevan a cabo bajo una política de salud, no migratoria; sin embargo, para los migrantes es un simple argumento para echarlos del país en el que buscan el asilo político.

“En Estados Unidos no nos hicieron la prueba de Covid-19, simplemente no le ponen importancia a las personas. Tal vez hay muchas personas allá o no sé por qué lo deportan así, como si nada”, dijo Ana Murillo, de 30 años de edad, una enfermera que decidió salir de Honduras con sus tres hijos menores para reunirse en Estados Unidos con su esposo y su cuarto hijo.

Después de cruzar por la frontera con Reynosa, Tamaulipas, Ana fue enviada a México a través de Ciudad Juárez.

“Deberían de dar la oportunidad, nosotros salimos de nuestro país con un propósito. Tal vez no tuvimos suerte, pero en México sí nos hicieron la prueba del Covid y ese fue un gran apoyo para nosotros, porque nos tomaron en cuenta, pero en Estados Unidos no”, destacó.

Aunque no cuenta con síntomas, saber que es negativa al virus y que nadie de los migrantes con los que comparte el albergue es portador representó para ella “un alivio, porque de repente algunos compañeros andan con tos y sí se ponen nerviosos. Y si uno lo tiene otro lo puede tener, entonces es bueno que a todos nos hagan la prueba y así estamos con más alivio”, comentó.

“Sabía que necesitaría más que valor, sabía que a lo mejor quedaba en el camino, son tres fronteras las que tuve que cruzar”, narraba la canción de Los Tigres del Norte que escuchaba ayer un grupo de migrantes afuera del consultorio del médico mientras le hacia la prueba de Covid-19 a “Aly”, una centroamericana quien viaja con su niña de un año.

“¿Cuántas fronteras cruzaste?”, le preguntaba el doctor a la joven hondureña mientras le sacaba una pequeña gota de sangre del dedo medio de su mano derecha, mientras su pequeña hija veía atenta sentada en sus piernas.

De acuerdo con el coordinador del albergue y director de Derechos Humanos del Municipio de Juárez, Rogelio Pinal Castellanos, el Gobierno federal envió a Ciudad Juárez 3 mil pruebas de Covid-19 para aplicar en los espacios filtros de los albergues, y en caso de que alguien dé positivo será enviado al hotel filtro operado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Organización Mundial por la Paz y un equipo de médicos cubanos coordinados por la doctora Leticia Chavarría.

Se trata de pruebas de anticuerpos IGG/IGM, en las que se ha encontrado que seis personas tuvieron el virus en algún momento de la pandemia, pero actualmente no.

“Ellos vienen viajando por semanas, tal vez meses, han estado en otros países, los niños (juegan) con otros niños, y no tienen una sana distancia, muchos no traen cubrebocas y tienen desnutrición a veces los niños”, señaló el doctor Meléndez Villa, quien lleva la bitácora de cada migrante que ha ingresado al albergue.

