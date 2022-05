Hace frente a la adversidad

Ciudad Juárez.— Alicia Juana Cadena es una madre de familia que se ha enfrentado a las adversidades de la vida con el único propósito de sacar a sus dos hijas adelante, a pesar de vivir lejos de su ciudad natal, de las carencias, así como de la discapacidad de su hija menor, Judith.

La madre es originaria de Tabasco y por muchos años ha estado lejos de su familia con el fin de lograr una vida mejor para sus hijas en esta frontera.

Mencionó que ha sido complicado sacar adelante a sus hijas, sobre todo a la pequeña Judith, de siete años de edad, quien nació con discapacidad visual y a lo largo de su corta vida se ha enfrentado a discriminación y pocas oportunidades por su padecimiento.

“Se me hace un poquito pesado pero ahí vamos aprendiendo, porque con el tiempo te acostumbras a salir adelante; a veces ella está bien, otras veces pregunta cualquier cosa sobre su discapacidad”, narra la mujer.

“Ella gracias a Dios le echa ganas, pero hay veces que me dice: ‘¿por qué mami, por qué tengo yo esto?’, y sí me da sentimiento”, recuerda.

Para Alicia Juana, lo mejor que le ha pasado en la vida es ser madre, por eso lucha incansablemente por enseñarle a la pequeña Judith a ser independiente a pesar de la discapacidad que tiene, como caminar, correr, pasear en bicicleta o asearse sola; además, cada lunes acuden al Centro de Estudios para Invidentes (CEIAC), donde la menor aprende muchas más cosas.

“Mis hijas yo las quiero mucho y a pesar de todo hay que echarle ganas para sacarlas adelante, y si así lo quiso Dios sólo queda seguir adelante, gracias a Dios Judith camina muy bien, se baña, se viste, la mando a buscar algo y me lo trae y lo hago para que ella aprenda”, explicó Juana.

Señaló que una de sus actividades favoritas en familia es ir al parque, donde juegan con la pelota y pasean a su perro, pues es el momento en el que puede disfrutar con sus hijas y salir por un instante de la rutina que actualmente viven.

Asimismo, mencionó que uno de los mejores regalos que podría recibir es que la sociedad fuera más consciente sobre la discapacidad, ya que su hija ha sido víctima de discriminación en la calle e incluso en la escuela donde estudia.

“Estoy acostumbrada a pasármela sola con mis hijas, me voy al parque, como no tengo familia aquí, solamente son las dos niñas y se la pasan conmigo, sin regalos, todo es muy sencillo, pero me gustaría que las escuelas no discriminaran a ningún niño, me gustaría que en todas las escuelas los niños fueran atendidos”, dijo la madre de familia.