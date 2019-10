Hace 11 años su hija salió a comprar zapatos y ya no regresó

El 20 de octubre Cinthia Jocabed Castañeda cumpliría 24 años. Su madre recuerda que ese día la abrazó y besó, en ese entonces su hija tenía 13 años; el 24 de octubre de 2008 la vio por última vez.

Cindy, como le dice su madre Karla Jocabed Castañeda, ya es tía.

Cree que a esta edad su hija ya hubiera culminado sus estudios universitarios.

“Pero manos criminales no le permitieron cumplir sus sueños”, dice Karla desde el exilio.

La familia Castañeda vive fuera del país a causa del acoso sufrido por el Estado ante las demandas realizadas por la madre de una investigación eficiente.

La persecución que sufrió la madre de Cinthia por parte del entonces gobernador César Duarte Jáquez, la obligaron a huir, donde le concedieron el asilo político.

Sin embargo, la distancia ha impedido a Karla realizar la búsqueda diaria de su hija como lo hacía cuando radicaba aquí.

“Hace 11 años mi hija salió de casa para comprar unos zapatos para el colegio. Recuerdo aquel momento cada día, cada hora, cada minuto. Aquella fue la última vez que vi a mi pequeña. Tenía 13 años en aquel momento, y hoy se cumplen 11 años sin ella, sin sus risas, sin sus miradas, sin su voz, sin sus sueños”, escribe la madre en la red social Facebook.

“Las autoridades de Ciudad Juárez jamás la buscaron. Su expediente, como el de tantas otras niñas que como ella han sido secuestradas en la zona Centro desde 2008 hasta hoy, evidencia el nulo interés por encontrarla y detener a sus captores”, acusa.

“Una hija desaparecida es un arañazo en el alma constante. Su ausencia es un dolor que no cesa, un dolor que te acompaña día y noche”, trata de explicar Karla.

“El dolor no cesa. La impotencia aumenta al ver que las autoridades siguen sin actuar y sin dar respuesta a los casos de niñas secuestradas con el mismo perfil que mi hija”, agrega.

“La distancia me ahoga y el dolor me aprieta más y más cada noche, donde en el silencio pienso en aquella mañana que Cinthia se fue al Centro.

Recuerdo su mirada, su voz, su olor… no quiero que se me olvide nada de ella y no puedo permitir que su nombre se olvide, que su foto sea una pesquisa más de una niña desaparecida en Ciudad Juárez”, dice.

El rostro de Cinthia, este lunes de 24 años, no ha sido actualizado; no existe un retrato del cambio de Cinthia estos últimos 11 años y las pesquisas repiten la foto de la adolescente que salió a comprarse sus zapatos para la escuela.

“Soy una madre herida, mutilada, torturada, sin su hija. Y pido ayuda, ayuda a la sociedad civil de todo el mundo para difundir el rostro y el nombre de mi hija, para exigir a los Gobiernos de Juárez, Chihuahua y México que actúen y persigan tanto a los secuestradores como a los miembros de las fuerzas de seguridad y altos cargos cómplices”, demanda Karla.

“Ya mañana estarás cumpliendo tus 24 añitos amor, tengo tantas cosas qué platicarte mi niña, ya eres tía y tus sobrinas están hermosas; ya han pasado 11 años de tu ausencia, de no saber de ti, sólo le pido a mi padre Dios que ya, que ya, como sea se apiade de mí y como sea te devuelva a mi lado. Él no saber nada de ti es como estar en vida pero muerta por dentro”, dice Karla.

La Fiscalía Especializada de la Mujer hasta el momento no ha dado a conocer información oficial de las investigaciones en la búsqueda de Jocabed.





