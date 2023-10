Habrá muestra de arte ‘con sabor a chocolate’

Ciudad Juárez.- La Jefatura de Educación Ciudadana y Culturas Populares de la UACJ en colaboración con la artesana Isaura Rodas Ortiz, originaria de Chiapas, realizarán una exposición en el Centro Cultural de las Fronteras el próximo 24 de octubre a las 7 de la tarde para disgustar lo que se elaboró en el taller denominado “Chocolate Artesanal”.

Isaura radica desde hace 40 años en Ciudad Juárez, lugar en el que formó una familia y le dio la oportunidad de comenzar un emprendimiento con productos que elaboraba, junto a sus padres, en su lugar de origen.

“Cada que visitaba a mi familia, llegaba cargada acá con productos y mucha gente no los conocía, por lo que comencé a pensar en crear tabletas de chocolate amargo o café con cacao y ahora, desde hace cinco años comencé a participar con mis productos en varios eventos”, dijo Rodas.

El taller “Chocolate Artesanal (Orgánico)” es una de esas oportunidades que le dieron a la artesana para compartir los conocimientos y tips de trabajar desde cero con la semilla del cacao, producto que trae desde Chiapas.

Son alrededor de 15 mujeres quienes participan los martes de cada semana en el taller gratuito que se imparte en la calle José Reyes Estrada #445 en un horario de 6 de la tarde a 8 de la noche.

“Mi intención con este taller es dar a conocer el valor que tiene el ser un artesano y lo que se puede hacer con el cacao porque es una semilla que nos da energías, nivela la presión y la diabetes”, dijo Rodas.

En la primera sesión del taller, la artesana les dio una breve clase informativa acerca de cómo nació el cacao, dónde se produce, cómo se cultiva, quiénes fueron los que trajeron la tradición y cómo se elabora.

“Primero sacamos los granos para que les dé el sol, de ahí los llevamos a tostar a fuego lento hasta que se pongan de un color cafecito y suelten un olor distinto, es ahí donde les podemos quitar la cáscara. Después sigue el cascarillado o el pelado, como le decimos allá en Chiapas y a partir de ahí ya lo podemos consumir”, mencionó la artesana.

Explica que para formar la barra de chocolate se necesita llevar el cacao ya tostado y pelado a un molino para que se haga una mezcla tipo pasta y poder formar una tabla.

“Cualquiera puede elaborar chocolate porque no es cara su elaboración, sólo sí se batalla en conseguir los ingredientes aquí en Juárez, sobre todo la semilla del cacao. Por eso en los talleres me ofrezco como proveedora para que quienes tengan el interés de continuar con lo aprendido lo hagan”, dijo Rodas.

Con la ayuda de sus dos hijos, la artesana menciona que este negocio le ha brindado las herramientas necesarias para salir adelante y que la comunidad juarense conozca el talento que desarrolló desde niña.

“Siempre he dicho que yo doy gracias a Juárez porque abre las puertas a quien venga a esta ciudad a salir adelante, ha sido un lugar que me dio la oportunidad de crecer con este negocio. Me abrió las puertas para trabajar y formar una familia”, añadió.

nrivera@redaccion.diario.com.mx