Habrá consulta para actualizar Plan de Desarrollo municipal

Ciudad Juárez.— Los trabajos para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS) del Municipio de Juárez iniciarán el mes próximo con la consulta a los diversos sectores de la sociedad.

En esta actualización se pretende evitar aún más la dispersión de la ciudad, aseguró el director del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), Roberto Mora Palacios, quien aseguró que desde finales del año pasado el IMIP empezó a trabajar en la actualización del Plan de Desarrollo Urbano Sostenible 2016 para el Centro de Población.

“La intención es que veamos no tan sólo el Instituto, si no los diferentes grupos que actúan dentro de la ciudad, como los empresarios, la academia y la sociedad civil, veamos juntos a donde debemos orientar el crecimiento, qué tenemos que hacer y qué queremos hacer con nuestra sociedad”, expuso.

Aseguró que por ello en la primera semana de abril se convocará a reuniones de trabajo a los representantes de los diferentes sectores de la comunidad para que tengan opinión desde el inicio de la elaboración del documento.

“No como anteriormente se había hecho de que se terminaba el plan y ya una vez que estaba 100 por ciento terminado un documento de mil páginas, y si alguien tiene alguna duda preséntenla, y tienen 30 días; y la verdad es que no pasaba nada”, explicó Mora.

Afirmó que entre más opiniones haya se tendrán mejores soluciones para el crecimiento de la ciudad.

Piensan en los grandes terrenos baldíos

Indicó que el IMIP ya inició con la elaboración del diagnóstico, “que es toda la información dura que tenemos de la ciudad, que es, usos de suelo, de las vialidades, para con esto convocar a estas mesas de trabajo”.

“El problema que tenemos en las ciudades es la dispersión tan grande que hay, y este es un problema que no existe tan sólo en Juárez si no en casi toda América Latina, y ante esta dispersión que tenemos no hay dinero que alcance dentro de los presupuestos municipales para dar servicios, entonces tenemos grandes áreas todavía baldías dentro de la misma ciudad”, mencionó.

Anotó que por ello el PDUS es instrumentó para incentivar crecer dentro de la ciudad, es decir, utilizar todos los terrenos baldíos que están en la mancha urbana.

“Queremos hacer una ciudad donde la gente pueda vivir mejor, donde pueda tener acceso más fácil a la educación, a la salud, al transporte público y no que tengan que caminar dos kilómetros en la madrugada donde no hay alumbrado para poder tomar un camión y poder ir a sus centros de trabajo”, anotó.

Con la actualización del PDUS se pretende ordenar cada vez la ciudad, “conforme todos vayamos participando lo podemos ir mejorando”, expuso Mora.

Dijo que el documento se debe renovar cada cinco o seis años, y el último vigente es del 2016.