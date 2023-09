Hablan sobre avances y retos en políticas públicas

Ciudad Juárez.- En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, mujeres rarámuri, mixtecas y chinantecas destacaron ayer los avances y retos que existen en las políticas públicas en Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua a favor de los pueblos originarios, como la necesidad de que haya una perspectiva multicultural en las tomas de decisiones.

“Nosotras no sabíamos que existe el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, hay muchas cosas que desconocemos… la lucha por integrarnos dentro de las políticas públicas es muy difícil”, confesó la rarámuri Rosalinda Guadalajara Reyes, durante el foro La voz de las mujeres indígenas: avances y retos en políticas públicas, el cual se llevó a cabo en el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM).

PUBLICIDAD

Guadalupe Pérez Olguín, directora de la asociación Nochaba Nikuuroka Anakupi Niraa, que en español se traduce como: “Trabajar ayudándonos los unos a los otros”, con sede en la ciudad de Chihuahua; Genoveva Palma, líder comunitaria en Creel y Guadalajara Reyes, líder de la comunidad rarámuri en esta frontera, encabezaron el foro en el que destacaron la importancia de que las mujeres indígenas se capaciten y realicen trabajo comunal, pero también que se le dé la oportunidad de apoyar a sus comunidades desde las esferas de gobierno.

Las tres son traductoras intérpretes peritos, capacitadas en la asociación dirigida por Pérez Olguín, por lo que señalaron la necesidad de que más personas sean capacitadas para poder apoyar a quienes muchas veces son detenidos injustamente, pero al no poder defenderse se declaran culpables.

“Es muy deterioso estar escuchando tantas palabras que no entendemos y optamos por decir: sí, sí, sí. Al no entender dicen que sí so culpables. El rarámuri no somos mucho de palabras, vamos al grano, y al convivir mucho con el chabochi (que significa hombre barbudo u hombre velludo) muchas veces quieren entender otra cosa que lo que nosotros tratamos de decir”, dijo Rosalinda.

Tratan de romper barreras

Después de ser segunda gobernadora en la colonia Tarahumara de esta frontera, Rosalinda forma parte de Instituto Municipal de las Mujeres y mantiene un trabajo constante a favor de su comunidad, en donde promueve la paz y el desarrollo.

“Pero siempre va haber una barrera para un indígena, desde hace 50 años tratamos de romper esas barreras pero a veces es difícil porque hemos aprendido lo malo del chabochi, porque a veces no somos empáticos”, indicó.

También denunció que el chabochi se ha adueñado del territorio de sus ancestros, por lo que en lugares como Creel y Guachochi los dueños de los negocios no son los rarámuri.

“Falta el respeto y el apoyo de las instituciones, el gobierno no ve eso de: ya te quité tu territorio”, denunció y comparó con lo que viven los pueblos originarios en Estados Unidos, en donde son autónomos y viven en sus propios territorios.

Rosalinda exhortó a las autoridades a no incluir en sus nóminas a más personas de los pueblos originarios solo para cubrir el registro de interculturalidad o para contratar a más que administraciones pasadas, sino también capacitarlos y tomarlos en cuenta para tomar las decisiones.

“No más, no más discriminación hacia mi gente, no más violencias a nuestros derechos”, pidió, además de exhortar a los integrantes de los pueblos originarios que forman parte de los gobiernos a ser empáticos, humildes y trabajar pos su comunidades.