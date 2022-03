Hablan sobre autismo y su inclusión

Ciudad Juárez.— En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Juárez (DIF), llevó a cabo la conferencia ‘Hablemos de Autismo y su Inclusión’ la cual contó con la participación del equipo de terapeutas de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) con temas relacionados con el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Fue a través de una transmisión en Facebook del DIF, que el público pudo conocer información sobre el autismo a cargo de las expertas Laura Martínez, Alegría Vázquez, Yaneli Salazar y Ayerim Reyes, quienes hablaron sobre la desinformación acerca de este tema, los mitos, síntomas y cómo obtener un diagnóstico.

PUBLICIDAD

Ayerim Reyes mencionó que el TEA es una condición neurobiológica que regularmente se detecta a edad temprana y que esta condición de vida va a generar ciertos cambios a nivel social, familiar, personal, laboral y educativo, así como a las personas que los rodean.

“Cuando como papás nos dan un diagnóstico no le veamos como un límite, sino el inicio para el camino que nos lleve a un futuro para tener una calidad de vida adecuada para nuestro hijo, es el inicio, no es el tope”, expresó la especialista.

Agregó que existen muchos mitos sobre el autismo, y aunque se desconoce la razón por la que una persona es diagnosticada, se ha llegado a la conclusión de que es causado por factores genéticos.

La docente, Yaneli Salazar, invitó a los padres de familia y a los maestros a estar atentos a cualquier alerta o signo que puedan ayudar para detectar un posible diagnóstico de TEA, así como a las personas en general para que estén informadas y con ello se lleve a cabo la inclusión y concientización sobre esta condición.

“Hay comportamientos como rabietas, hay niños que presentan una sensibilidad a los sonidos fuertes o no hay una sensibilidad hacía los sonidos, y hay que ver qué es lo que está provocando estos comportamientos alterados, porque si yo como maestro no sé intervenir, puedo provocar una situación en el salón que no nada más va a involucrar a la persona con el espectro autista, sino al grupo en general, y es muy importante que hayan las condiciones tanto en casa como en la escuela”, puntualizó.

Fue en el año 2007, que la Asamblea General de las Naciones Unidas fundó el 2 de abril como el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, con el objetivo de contribuir a la calidad de vida de las personas con TEA y promover su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad.