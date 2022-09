Habilitan espacios para la basura electrónica

Ciudad Juárez.— Los centros comunitarios Frida Kahlo, Municipio Libre, Rincones de Salvárcar, Riberas del Bravo en la etapa VII y el Centro de Rescate y Adopción de Mascotas del Municipio (RAMM) son algunos de los puntos donde la comunidad puede desechar su basura electrónica, la cual puede llegar a representar un riesgo para la salud de las familias.

César René Díaz, director de Ecología, señaló que aunque la ciudadanía sí acude a desechar su basura electrónica a los contenedores que se han habilitado, gran parte de éstos al suroriente de la ciudad, es de suma importancia que la autoridad trabaje para que dichos materiales se desechen de manera adecuada, porque de lo contrario pueden traer importantes consecuencias.

PUBLICIDAD

“A lo mejor no en gran cantidad, sin embargo, las personas que les interesa sí lo han hecho de manera constante; nosotros también como autoridad tenemos que facilitarles a los ciudadanos dónde poner la basura, aun cuando se tenga la creencia que es un simple plástico duro, obviamente lo que puede ser peligroso es lo que está dentro, que es la tabilla, es lo que conlleva lo electrónico de dichas piezas, por eso es importante disponerlo de manera correcta”, expresó.

Karla Ramírez, de Juárez Limpio, explicó que es importante que las personas tomen la responsabilidad de desechar la basura electrónica cuando realmente ésta ya no podrá ser reutilizable, ya que en algunas ocasiones los aparatos que se tiran a la basura todavía pueden ser utilizados y sólo se desechan por modas o tendencias.

“No nada más en Juárez sino en muchas ciudades no existen los espacios adecuados para desechar estos residuos, es complicado y sobre todo en ciudades mexicanas no estamos preparados; es importante separar porque los aparatos electrónicos tienen al interior componentes que tienen que ser tirados de manera particular, porque contiene muchos materiales que pueden ser dañinos para la salud”, dijo.

Otros de los sitios en donde la ciudadanía puede llevar los aparatos electrónicos que ya no tienen funcionalidad son el Centro Comunitario Terrenos Nacionales, Manuel Valdés, Tierra Nueva; en Altavista; en el centro de verificación vehicular de Valle del Sol y próximamente se instalará un contenedor en Samalayuca, dio a conocer el director de Ecología.

“Cuando los metales no son tratados de una manera adecuada uno de los riesgos es que con el agua de lluvia y al estar en contacto con otros residuos, éstos se mezclan con algunos de los productos de la corrosión de estos metales y contaminan las aguas subterráneas y es un riesgo que nos va a afectar a toda la región”, mencionó Tomas Lizárraga, coordinador de Proyectos, sobre los riesgos de desechar de forma incorrecta la basura electrónica.

Ramírez indicó que Juárez Limpio está cerca de firmar un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecológico del Estado de Chihuahua para la realización de Campañas Anuales de Consumo y Gestión Responsable de Residuos.

Contenedores:

En los centros comunitarios:

Frida Kahlo

Municipio Libre

Rincones de Salvárcar

Riberas del Bravo etapa VII

RAMM