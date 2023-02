Ha cobrado el fuego la vida de 6 personas

Ciudad Juárez.— Con el incendio ocurrido la noche del domingo en el fraccionamiento Portal del Roble, el cual cobró la vida de dos personas, son ya seis las víctimas de este tipo de hechos en apenas un mes y medio que han transcurrido de este año, de acuerdo a información de la Fiscalía General del Estado y al archivo periodístico.

Hacía unos meses que el hombre, de aproximadamente 50 años de edad, había llegado a vivir a la casa ubicada en la esquina de las calles Portal del Álamo y San Sebastián, la cual, de acuerdo a vecinos del lugar, había invadido.

“Nos dimos cuenta del incendio cuando vinieron a avisar que necesitaban agua para poder apagarlo porque apenas estaba pasando, eran unas personas que pasaban por aquí y nos gritaron, les pasamos agua pero no sabíamos que había gente adentro”, mencionó Karla, una vecina del lugar quien dijo que el fuego inició en la parte de atrás y posteriormente se expandió hacia el frente.

Dijo que esa vivienda constantemente era invadida y el ahora fallecido fue quien más tiempo había permanecido en ella.

Ninguno de los habitantes de los alrededores de la vivienda supo su nombre, sólo lo conocían como “vecino”.

Roberto Briones, director de Protección Civil Municipal, confirmó que fueron dos masculinos los que perdieron la vida en el lugar y que hasta ayer no estaban identificados. Los habitantes de los alrededores tampoco saben quién es la segunda víctima.

El habitante de la vivienda se ganaba la vida ayudándoles a limpiar el escombro de las viviendas, llevarse las basuras cuando el camión recolector no pasaba y otras labores como ayudar a mover muebles, según narraron.

El carrito de mandado que usaba para trabajar todos los días y con el que recorría las cuadras de la colonia para llevarse la basura, quedó en el porche de la vivienda, aún con algunas de las bolsas de desechos que se había llevado.

“El señor me ayudaba a limpiar el patio, a lavar mi camioneta y yo fui por él en la mañana para que me ayudara a sacar una sala y muy triste… estaba el vecino de enseguida afuera y le pregunté y me dijo que se había quemado. Me sorprendí mucho porque yo no escuché nada, de hecho el domingo me preguntó que cuándo me lavaba mi camioneta, era muy acomedido”, mencionó Ruth Rocha, otra de las vecinas.