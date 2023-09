Ha becado Fuerza Liebre a 85 alumnos de bajos recursos

Ciudad Juárez.- Desde su fundación, Fuerza Liebre A.C. logró becar a 85 alumnos de bajos recursos del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ) con un total de 237 mil pesos, dijo Alma Arzate, presidenta de la organización.

La asociación inició el 26 de marzo del 2021 por un grupo de cinco egresados del ITCJ.

“La asociación nace de una necesidad porque los egresados no estábamos en contacto con nuestra alma máter, no estábamos involucrados en dar nuestro tiempo, nuestros recursos económicos, nuestras experiencias para compartirlas con los estudiantes, el tecnológico no tenía una buena manera de rastrear a sus egresados”, dijo Arzate.

Son aproximadamente 28 mil exalumnos de todas las carreras y generaciones que se agruparon en una sola asociación, algunos de ellos están en diferentes países del mundo, comentó.

La presidenta explicó que además de ayudar a los alumnos en su formación mediante becas, trabajan para mejorar las instalaciones y el equipo; promueven la imagen del plantel alrededor de México y el mundo, y mantienen el contacto entre los egresados.

“Nuestro lema es ‘una vez liebre, siempre liebre’; entonces, después empezamos a lograr una serie de objetivos como el lanzamiento de nuestra página digital, lograr apoyos de empresas porque tuvimos un donativo importante, celebramos una serie de convenios con el Tecnológico de Ciudad Juárez para que nos permitiera usar la marca de la famosa liebre para poder lanzar un tienda presencial (Liebre Shop) y virtual en mayo de 2021, y salió nuestra primera generación de becas en 2021”, explicó Arzate.

Para la recaudación de fondos se pide la colaboración de las empresas, una de las donantes fue de California, la cual apoyó con computadoras portátiles en buen estado, la organización de eventos, además la impartición de más de 20 pláticas virtuales y presenciales por parte de egresados destacados para compartir sus experiencias, consejos y motivar a las nuevas generaciones, comentó.

“El hecho de haber pasado nosotros por una escuela pública nos muestra que no teníamos los recursos para pasar por una escuela privada; entonces, todos venimos de origen humilde, por eso nos podemos entender el uno al otro y sabemos lo que es no traer dinero en la bolsa ni para comprar un burrito, por eso es tan importante que nosotros como egresados, ya que estamos en otra posición y en otro lado, volteemos a ver a la institución y a esos chico para que no se nos quede el talento en el camino”, expresó la presidenta.

Preparan la reunión anual de egresados

Para continuar con el apoyo para el Tecnológico de Juárez, se organizó la ‘Segunda Convención Anual de Egresados’, evento que se llevará a cabo el próximo 3 de noviembre de 6:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche, en las instalaciones del Auditorio Multifuncional del TecNM Campus Cd. Juárez.

Para adquirir los boletos puede entrar a la plataforma de página de Fuerza Liebre Asociación Civil en https://www.fuerzaliebreitcj.com/convenci%C3%B3n-de-egresados-2023

Las empresas interesadas en dar su donativo en especie o una aportación económica pueden solicitar información en fuerzaliebre@itcj.edu.mx.

