Ha atendido el ‘hospitalito’ a cerca de 40 migrantes

Luego de haber sido separadas de sus familias y deportadas de Estados Unidos, Yanireth y Veniuska cumplen hoy 16 días en el “hospitalito” de la Casa del Migrante de Ciudad Juárez, en donde esperan una cita para poder volver a cruzar la frontera, pero esta vez a través de un puerto de entrada oficial.

Las dos venezolanas, con infección renal e hipertensión arterial, forman parte de los cerca de 40 migrantes que han sido atendidos desde hace siete meses en el “hospitalito” instalado dentro del albergue que actualmente aloja a 296 personas de Honduras, Nicaragua, Guatemala, Venezuela y México.

La mala alimentación y la deshidratación se sumaron al cansancio de haber recorrido siete países, caminado por la selva del Darién, viajado en el tren de carga, de haber sido devueltas hasta Veracruz y de haber escapado de un retén de un grupo delictivo, afectó la salud de las dos extranjeras que son atendidas por la doctora Leticia Chavarría, como parte del apoyo que realiza la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en la Casa del Migrante.

“La doctora ha sido mi ángel”, dijo Yanireth Raz, de 40 años de edad, una educadora quien hace cuatro meses salió del estado de Falcón, Venezuela, para acompañar a su hija de 18 años de edad y a su nieto de un año y medio en su travesía hacia Estados Unidos, en donde se encuentran su hijo y su hermano.

Ella narró que la primera frontera en la que estuvo fue Piedras Negras, por donde cruzó la frontera para entregarse a la Patrulla Fronteriza, pero fue separada de su hija y de su nieto, quienes fueron liberados dentro de Estados Unidos.

Junto a ella fue detenida Veniuska Herrera, quien también fue separada de su pareja. Ambas fueron sometidas a un proceso abreviado de solicitud de asilo, por lo que estuvieron detenidas durante 19 días, pero finalmente fueron expulsadas a Piedras Negras.

“A los cuatro días me dieron la opción de una llamada a la familia, luego al otro día me hicieron la prueba de ADN y al otro día me hicieron el miedo creíble, el proceso fue rápido. Como me dijeron que no pude pasar la prueba de miedo creíble me fui a apelación, y también perdí la apelación, por eso me deportaron, me expulsaron, no fui deportada, no firmé nada”, relató Yanireth.

Veniuska vivió el mismo proceso, y ambas fueron devueltas a Piedras Negras, de donde el Instituto Nacional de Migración (INM) la devolvió a principios de agosto hasta Veracruz con un oficio de salida en tres días, pero volvieron a subir hasta la Ciudad de México y del Estado de México viajaron en tren hasta Monterrey, en donde trabajaron por más de un mes.

Después de haber viajado a Reynosa se fueron a Matamoros, en donde les dijeron que serían deportadas hasta su país si cruzaban nuevamente la frontera de manera irregular, por lo que se regresaron a Monterrey y luego de escuchar “que en Ciudad Juárez estaba abierta la frontera”, decidieron venirse a bordo del tren de carga.

Hace 18 días, ambas llegaron enfermas, por lo que buscaron ayuda en el albergue, en donde esperan una cita a través de la aplicación móvil CBP One, para cruzar la frontera de manera regular, narraron en el hospitalito en donde Veniuska es atendida de hipertensión arterial y ha apoyado a cuidar a Yanireth.

“A veces se desespera y se quiere regresar, pero le digo que ya estamos aquí, que nos tenemos que esperar”, dijo la venezolana de 44 años de edad, cuya pareja la espera en Estados Unidos con su familia.

Entre los cerca de 40 pacientes que han sido atendidos en el hospitalito se han encontrado familias completas con deshidratación, personas atropelladas, migrantes abandonados por los traficantes de personas en accidentes, heridos del muro fronterizo, e incluso un hombre que tomó agua de un pantano en el que había cuerpos sin vida, relató Ivonne López de Lara, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la Casa del Migrante.

La trabajadora social también pidió el apoyo de la comunidad para reunir medicamentos antigripales y antidiarreico, así como sueros. Si usted quiere apoyar puede acudir de 8:00 de la mañana a 8:00 de la tarde a las instalaciones ubicadas en la calle Neptuno número 1855, en la colonia Satélite, o comunicarse al teléfono 656-687-0676 para recibir mayor información.