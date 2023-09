Guadalupe-Tornillo, todavía sin uso

Ciudad Juárez.- Tras un mes del arranque de operaciones en el paso inter nacional Guadalupe-Tornillo, miembros de la iniciativa privada identificaron la falta de infraes tructura como una de las causas por las que no se ha incrementado el número de cruces de carga. “Todavía le falta infraestruc tura para que funcione para los de Juárez. Para hacerlo atractivo necesitan meterle infraestructura a Juárez: vías de acceso hacia el libramiento o bien la carretera Juárez-Porvenir que sea amplia da, o que el bulevar Juan Pablo II llegue hasta allá, que conec ten”, consideró la dirigente de la asociación de agentes aduanales local, Nora Yu Hernández. El puente funciona de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, por lo que dijo que su uso es más para las exportaciones, debido a que por la cultura de la industria las importaciones tien den a hacerse fuera de ese horario. Sin embargo, de acuerdo con el líder transportista, Manuel Sotelo, durante el pri mer mes de opera ciones el número de cruces en ese punto fronterizo no ha logrado superar los 50 interna mientos diarios, meta prometida por Index Chihuahua. “Index Chihuahua prometió 50 exportaciones diarias y toda vía no los lleva. En 60 días, si no damos los números que se requie ren, nos van a quitar la posibili dad de operaciones de carga en ese punto”, advirtió el dirigente. El módulo de cru ces de mercancía en el paso internacional Guadalupe-Tornillo abrió el 14 de agos to sin afluencia de camiones de carga, luego de una ola de violencia que se vivió días antes en la zona. Desde la apertura del punto fronterizo, inició un período de 90 días de prueba para estudiar la conveniencia de mantener abierta el área de carga en ese punto fron terizo en el que el sector maqui lador prometió el cruce de hasta 300 camiones de carga diarios. “Va lento, por supuesto; la verdad, era de esperarse. Le suce dió a Jerónimo cuando arrancó, pero arrancó con más auge des pués de la contingencia, empeza ron a sentir la comodidad de pasar por allá y acá pasará lo mismo”, consideró Yu Hernández. En tanto, Sotelo señaló que los actos violentos que sucedieron una semana antes del arranque de las operaciones comerciales en el sector no han influido en el uso del punto fronterizo. “La industria al sur del estado y del país todavía no se quiere subir. El tema de violencia está salvado, tenemos la seguridad de la presencia de la Guardia Nacio nal, ya se posicionó la autoridad, realmente la invitación es a toda la industria que está en el sur de que lo haga hasta por prueba”, dijo.

pjuarez@redaccion.diario.com.mx