Grupos criminales, migrantes y vehículos irregulares el problema de seguridad de Juárez: fiscal Peniche

Chihuahua.- Ciudad Juárez tiene varias problemáticas en cuanto al tema de seguridad, confrontación de grupos criminales, aumento de autos irregulares y la estancia de migrantes de otros países que no logran pasar a EU y que podrían general otros delitos, señaló el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel.

El funcionario manifestó que por la complejidad que representa Ciudad Juárez, tuvieron picos preocupantes de homicidios en los meses de mayo, junio, julio y agosto del 2018, que son el reflejo de una confrontación de organizaciones delictivas que trajo como resultado un ascenso en homicidios, pero en agosto, septiembre, octubre y noviembre, viene un descenso, aunque para diciembre y enero de este 2019 surge un repunte pero ahora por una confrontación de dos pandillas.

Resaltó que en Juárez el elevado número de vehículos irregulares donde se ocultan los delincuentes, es una condición que va presionando en temas de seguridad.

Agregó que no descartan que la actual población flotante que se empieza a dar en Juárez con la presencia de migrantes que no logran cruzar a EU y se quedan en la ciudad, puede ser causa generadora de algunos otros ilícitos.

Dijo que se busca trazar nuevas estrategias exclusivamente para Juárez, por lo que se va ver mucha movilización por parte de la PF, Sedena, CES y AEI, con células mixtas que garanticen que se de equilibrio en la actuación policial.