Gradúan de secundaria 52 estudiantes del Casef

Ciudad Juárez.— Hace seis meses, Sayra y Wendy buscaron una alternativa que les permitiera continuar con sus estudios de secundaria y encontraron una oportunidad por medio del sistema de enseñanza semiescolarizado que ofrecen los Centros de Atención Social y Educativo para las Familias (Casef), de donde lograron graduarse ayer con 52 alumnos más.

“Dejé de ir a la escuela por problemas y un amigo me contó que había un lugar donde podía terminar la secundaria”, dijo Wendy Guerrero, de 16 años, quien comenzó sus estudios en el Casef suroriente en diciembre del año pasado y planea continuar con el nivel preparatoria dentro de la misma institución.

En los Casef no sólo se imparten clases académicas, los estudiantes también reciben terapia psicológica, física y de lenguaje con el objetivo de brindarles una atención integral, explicó Rubí Enríquez, presidenta del Desarrollo Integral para la Familia (DIF) municipal, organismo al cual pertenecen los Casef de Ciudad Juárez.

Además, señaló que gran parte de los estudiantes recurrieron al sistema de enseñanza semiescolarizado luego de que enfrentaron problemas en los planteles educativos en los que estaban inscritos, como casos de bullying, por lo que buscaron en los Casef una oportunidad para continuar con sus clases.

‘Me sentí más valorada’

“Aquí se me facilitó mucho más el aprendizaje, es más fácil que en las escuelas y me sentí más valorada”, dijo Sayra Lira, de 15 años, quien no pudo continuar sus estudios en el sistema escolarizado porque un problema familiar la orilló a abandonar su escuela, y cuando pudo regresar no fue aceptada porque sobrepasaba la edad establecida para cursar el nivel.

Sayra asistió al Casef suroriente durante seis meses y logró obtener su certificado de secundaria gracias al convenio establecido con el Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (Ichea); los demás estudiantes acudieron a una de las sedes que en la ciudad: Sevilla, Siglo XXI, Zapata y Olivia Espinoza.

Sayra y Wendy acudieron a clases y tuvieron la oportunidad de recibir otros cursos, como clases de música, luego de que desde el año pasado se reanudaron las actividades presenciales, que fueron suspendidas e impartidas de manera virtual a causa de las restricciones de la pandemia de Covid-19.

“Es un programa integral que les ofrece la oportunidad de terminar sus estudios, que muchas veces no pudieron terminar en sus escuelas, de primaria, secundaria y preparatoria, además les proporcionamos terapias cuando lo requieren y tratamos de acercar los programas de DIF para sus familias”, explicó Rubí Enríquez.