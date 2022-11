Gradúan de Sabic 23 terapeutas

Ciudad Juárez.— “Estar en Sabic me ayuda a salir adelante con mis hijos”, dijo Karen Barraza que formó parte de los 23 terapeutas que celebraron su graduación tras cinco meses y medio de capacitación en temas de terapias alternativas y herramientas de autocuidado, y gracias a estos conocimientos podrá apoyar a la comunidad que más lo necesite.

Fue la mañana de ayer martes, que se realizó la ceremonia en las instalaciones de Sabic, ubicadas en la calle Amanalco y Adolfo López Mateos, en donde los graduados recibieron su diploma por la culminación de su preparación del proyecto ‘Reconstruyendo Redes Resilientes’, que es auspiciado por la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC).

PUBLICIDAD

“Estar en Sabic me ayuda a salir adelante con mis hijos, aparte ahorita mi niña me está viendo como un ejemplo me dice que cuando sea grande quiere hacer lo mismo que yo hago, y se pone a elaborar productos conmigo y es una gran motivación también”, dijo Barraza quien desde muy pequeña conoció la labor de la asociación, ya que recibió terapia en dicho lugar.

La madre soltera de 32 años de edad, dijo que su meta es apoyar a la comunidad más vulnerable y continuar aprendiendo para salir adelante con sus hijos de 3 y 10 años de edad.

Jaqueline Alejandra González Valles coordinadora del proyecto, explicó que con estos nuevos terapeutas son 83 los profesionistas en activo con los que cuenta la asociación, que apoya a la comunidad más vulnerable y principalmente a las mujeres a salir adelante con diferentes talleres y terapias gratuitas.

“El objetivo del proyecto es capacitar a nuevos terapeutas para que nos puedan acompañar a las campañas de salud, Fechac es nuestro aliado y financiador del proyecto, hemos financiado la formación y la parte psicológica, talleres de contención y actualización para las terapeutas, en hacer campañas en comunidades vulnerables”, mencionó.

Explicó que dentro de los temas que se abordaron a lo largo de las capacitaciones, fueron talleres de auriculoterapia, masajes, terapia floral, elaboración de productos terapéuticos como lo son cremas, pomadas, jabones, jarabes, entre otros servicios que se brindan en las campañas de salud que se ofrecen en diferentes puntos de la ciudad.