Gracias a donativos, dan batalla al cáncer

Diobegilda Escobar de León, de 47 años, siempre fue precavida en realizarse estudios para detectar cáncer, por eso en febrero, cuando presentó una comezón en el seno izquierdo, ella vio un signo de alerta que le ayudó a descubrir el padecimiento y salvar su vida.

La preocupación de Escobar no sólo fue por el impacto de la noticia, sino también porque necesitaría recursos para 16 vacunas con un costo de 48 mil pesos cada una, así como 20 mil pesos por cada quimioterapia.

Ella no tenía disponible esa cantidad de dinero, por ese motivo buscó la ayuda en la Asociación Protectora de Niños con Cáncer de Ciudad Juárez, A.C. (Aprocáncer) y gracias a ellos ahora da la batalla por su vida. “Gracias a los donativos yo tuve la oportunidad de que me atendieran aquí”, afirma.

“Yo empecé en febrero de este año con una comezón, ya me tocaba mi chequeo, porque después de los 40 años se debe hacer uno estudios, inmediatamente fui y me hicieron la mamografía y el sonograma y ahí me salió que tenía un tumor y de ahí empezamos a hacer lo necesario para el tratamiento”, platicó Escobar.





Llaman a prevenir enfermedad

San Juana Trujillo, trabajadora social de Aprocáncer, dijo que actualmente se atienden 127 pacientes con distintos tipos de cáncer, de esa cantidad 49 casos son de seno.

Octubre es el mes de la concientización contra el cáncer de mama, por ese motivo la asociación invita a la comunidad a prevenir este padecimiento mediante la revisión continua.

Explicó que la organización cuenta con servicios de tanatología, psicología, canalización a un médico, y tratamientos para el cáncer, por lo que es necesario reunir fondos para costear la ayuda a los pacientes.

Detalló que la asociación se sostiene por medio de donativos de particulares y empresarios, uno de ellos es el redondeo de la Fundación Soriana, que entregará más de 200 mil pesos que reunió durante el mes de septiembre.

Rigoberto Osuna, licenciado en Enfermería y a cargo del área de prevención de Aprocáncer, explicó que para evitar la enfermedad hay que adelantarse con una detección oportuna realizando cada mes una autoexploración en los senos, los días que no hay período menstrual.

Además en caso de detectar el pezón hundido de un día para otro, enrojecimiento, una bolita, salida de líquido verdoso y amarillo con mal olor, o alguna anormalidad se debe acudir con un ginecólogo para realizar estudios.

Explicó que otros síntomas es la comezón o si se tiene antecedentes familiares también puede ser un motivo para pensar que algo no está bien, como en el caso de Escobar de León, quien presentó estas características.

“No sólo hay que checarse en el mes de octubre, hay que hacerse estudios siempre, y buscar información y ayuda cuando ya está la enfermedad, eso es lo esencial, porque el cáncer tiene un costo muy alto”, dijo la entrevistada.

“Es importante que ayuden, que apoyen en las actividades que realizan las asociaciones de cáncer, porque gracias a los donativos, yo tuve la oportunidad de que me atendieran aquí”, añadió Escobar.

Nidia Espinoza, coordinadora de Aprocáncer, mencionó que para prevenir la enfermedad la organización realiza todo el año pláticas en distintos puntos de la ciudad.

En lo que va del año se han realizado más de mil 700 pláticas sobre cáncer de mama y cérvicouterino y mil 200 para la prevención de cáncer de próstata.

Añadió que durante el mes de octubre se estarán realizando mastografías y pruebas de Papanicolaou con previa cita.

Para más información puede comunicarse al teléfono (656) 2-89-52-89. (Verónica Domínguez / El Diario)





La asociación

• Atiende a 127 pacientes • Se sostiene con donativos

• Promueve la prevención y detección oportuna del cáncer





Servicios

• Tanatología • Sicología

• Canalización a un médico • Tratamientos





Signos de alerta (Cáncer de seno)

• Bolitas • Pezón hundido • Enrojecimiento

• Salida de líquido verdoso y amarillo con mal olor

• Comezón • Antecedentes familiares





