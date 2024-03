Gozarán algunos empleados de asueto por Semana Santa

Ciudad Juárez.- Cuando se trata de tiendas, restaurantes y centros culturales, estos suelen permanecer abiertos durante Semana Santa; sin embargo, existen algunos días en los que bancos y oficinas gubernamentales suspenden sus labores por el período vacacional.

Por ejemplo, los próximos jueves y viernes cerrarán oficinas del Gobierno municipal, a excepción de las áreas de Seguridad Pública y Protección Civil, ya que trabajarán de manera normal y el servicio de recolección de basura no se suspenderá; también seguirán activos los pagos al Predial en cajeros externos.

Jueves y Viernes Santo son fechas que algunas empresas del país proporcionan voluntariamente un descanso a las actividades laborales, pero no es obligación del patrón hacerlo, pues no existe compromiso legal para que estos días se otorguen a los empleados.

Sin pago adicional

La Ley Federal del Trabajo no contempla ningún pago adicional. Las personas que presten sus servicios en Semana Santa no deben recibir ningún pago doble o triple. Aunque no son días festivos en la Ley Federal del Trabajo, la mayoría de las empresas en México suelen ofrecer dos días de descanso a sus trabajadores: el Jueves y Viernes Santo, que para este 2024 corresponden al 28 y 29 de marzo.

La Semana Santa es la celebración más importante para el catolicismo al recordar la muerte y pasión de Jesucristo.

Inició con el Domingo de Ramos, con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén recordada por los fieles, quienes con palmas en sus manos acudieron el domingo 24 de marzo a los templos para vitorear al llamado Hijo de Dios y orar por la paz en el mundo.