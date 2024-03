Golpes en el tórax provocaron la muerte a interno del Cereso 3

Ciudad Juárez.- Jaime R. L., hombre privado de la libertad encontrado muerto al interior del área de Ingresos del Cereso 3, murió por traumatismo torácico (golpes en el tórax que afectaron los órganos), informó la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

El hombre se encontraba en esa área bajo la medida cautelar de prisión preventiva por el proceso penal al que se enfrentaba por robo calificado, aunque el Tribunal Superior de Justicia no ha proporcionado mayores detalles del caso, a cargo del juez Jorge Enrique González Rodríguez.

La Fiscalía no ha presentado a nadie como presunto responsable del hecho. Preliminarmente agentes estatales de Investigación adelantaron que dos de sus compañeros de celda se encontraban bajo averiguación por el hecho, y no se descartaba la participación de más involucrados. La víctima, aseguró personal de la SSPE, no estaba identificado dentro de ninguna pandilla o grupo criminal.

La muerte del hombre fue descubierta a las 7:30 de la mañana del 23 de marzo, en que se pasó lista y R. L. no respondió mientras se encontraba al interior de la celda 1 del pasillo 3 del área de Ingresos, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), entidad a cargo del sistema penitenciario.

Datos extraoficiales señalaban que la víctima presentaba una contusión visible en la cabeza, aunque en el parte oficial de la SSPE se señaló que no había huellas de violencia, lo que fue luego refutado por la Agencia Estatal de Investigación que enlistó hematomas en región pectoral, abdominal, ambos costados, dorsal y lumbar, así como escoriaciones en mano izquierda (heridas en todo el torso visibles por moretones, además de irritación en una mano).

El hombre contaba con antecedentes médicos de epilepsia, cuyos episodios controlaba con medicamentos como la carbamazepina, clonazepam y fenitoína, difundió la SSPE.

