Golpea a hija, ella se defiende con un cuchillo

Un hombre fue vinculado a proceso penal ayer acusado de haber ejercido violencia familiar en contra de su hija de 14 años, quien se defendió y le causó pequeñas lesiones con un cuchillo.

Al sospechoso, Juan Armando Cruz Jiménez, se le permitió enfrentar el proceso penal en libertad pero condicionado a no acercarse ni comunicarse con la víctima.

Los hechos sucedieron el martes pasado en el interior de un tráiler estacionado en la calle Jacinto Benavente de la colonia Los Álamos, cuando la víctima Luz Elena despertó al sentir calor y optó por bajar los vidrios del vehículo. Situación que al parecer le molestó a Cruz Jiménez y empezó a pegarle.

Presuntamente Cruz Jiménez jaló a la víctima del cabello y le dio varias cachetadas. Ella se defendió, tomó un cuchillo y atacó a su padre provocándole pequeñas lesiones en un antebrazo y en el brazo. Al parecer únicamente él fue detenido y consignado a un Tribunal de Control acusado de haber incurrido en los delitos de violencia familiar y homicidio en grado de tentativa.

El abogado defensor de Juan Armando Cruz le dijo al juez de Control Alberto Ocón Campos, que la conducta realizada por su representado no es un acto idóneo para poner en riesgo la vida de la víctima y respecto a la violencia familiar indicó que no está acreditado el lazo de consanguinidad que une al arrestado y a la ofendida porque ella no lleva el apellido de él.

Al resolver la situación jurídica de Cruz Jiménez, el juez le dio la razón al defensor respecto al ilícito de homicidio en grado de tentativa al señalar que no hay datos que indiquen que el acusado hubiera tenido la intención de privar de la vida a la víctima. En cuanto al delito de violencia familiar, el resolutor indicó que el lazo de consanguinidad se acreditó con las declaraciones que obran en la carpeta de investigación y que le fueron expuestas donde se documentó que Cruz es el padre biológico de la menor víctima.

Tras dictarse el auto de vinculación sólo por el delito de violencia familiar, el defensor pidió que se cancelara la medida cautelar de prisión preventiva por otras menos lesivas. Con oposición de la agente del Ministerio Público (MP) a cargo del caso, el juez revocó la prisión preventiva y le ordenó a Cruz que no se acerque al domicilio de la víctima, de la madre de ella y de un testigo y también le prohibió comunicarse con la víctima, por ningún medio incluidos los electrónicos.





